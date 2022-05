La Federación Europea One of Us organiza mañana una convención en Bruselas en defensa de la vida

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones que conforman la Federación Europea 'One of Us', la plataforma que preside Jaime Mayor Oreja, organiza este sábado 7 de mayo una convención internacional en Bruselas que girará en torno a la defensa de la vida.

El evento lleva por lema 'Por nuestro futuro: Europa fiel a la dignidad humana' y contará con la asistencia de líderes políticos y sociales de todo el mundo en defensa de la familia, la vida y la libertad en Europa. Las conclusiones se presentarán el 9 de mayo.

"Millones de ciudadanos de todos los países europeos nos movilizaremos porque no nos resignamos a la profunda injusticia de hacer del aborto un derecho, y menos para que sea parte de la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa", ha señalado Mayor Oreja en la víspera del encuentro.

"Los jóvenes están sedientos de compromiso político destinado a proteger a las mujeres y los niños por nacer de la tragedia del aborto", añade por su parte Marina Casini, presidenta del Movimiento Italiano por la Vida y miembro de la federación.