Feijóo se compromete a garantizar, si gobierna, que las mujeres puedan abortar y acusa a Sánchez de "utilizarlas"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a garantizar, si gobierna, que "cualquier mujer" pueda abortar "con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" a las mujeres.

"Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes. Lo que está en riesgo es que las familias puedan tener los hijos que desean, porque el Gobierno no les ofrece soluciones para hacerlo", ha explicado Feijóo en un texto publicado este jueves en la red social 'X'.

Además, el líder del PP ha acusado a Sánchez de "utilizar" a las mujeres y le reprocha que vuelve "50 años atrás" metiendo "miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto".

Además, le ha afeado que "está agotado política y moralmente" y "acorralado por la corrupción" y que, por ello, "recurre a maniobras desesperadas para sobrevivir". "Como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa. Hoy intenta reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente", ha criticado.

El presidente del PP considera que el "verdadero" debate que España necesita es "sobre natalidad, conciliación y futuro". En este sentido, Feijóo se ha comprometido a impulsar, si gobierna "medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda".