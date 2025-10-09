Redondo responde a Feijóo sobre el aborto: "Dejen de manosear derechos que ha costado mucho conseguir"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "dejen de manosear derechos que ha costado mucho conseguir", en referencia al aborto.

"Son derechos de las mujeres, no causas superadas. Ponga orden en su partido y dejen de manosear derechos que ha costado mucho conseguir y a los que las mujeres no vamos a renunciar, ténganlo claro", ha asegurado Redondo en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en respuesta al texto publicado este jueves por Feijóo en la red social 'X'. En el documento, el 'popular' se ha comprometido a garantizar, si gobierna, que "cualquier mujer" pueda abortar "con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" a las mujeres.

"Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes. Lo que está en riesgo es que las familias puedan tener los hijos que desean, porque el Gobierno no les ofrece soluciones para hacerlo", ha explicado Feijóo.

El mensaje de Feijóo se produce en medio del debate sobre el aborto de la última semana, en la que Sánchez ha propuesto incluir el derecho al aborto en la Constitución, una opción que el PP rechaza de plano. Además, el Gobierno ha exigido a varias comunidades un listado de objetores al aborto.

Sin embargo, la presidenta de a Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que en Madrid no se va a hacer "una lista negra de médicos" objetores. El jefe del Ejecutivo ya ha advertido a la presidenta madrileña de que llegará hasta el TC para garantizar el derecho al aborto.