Feijóo reivindica la diversidad por el Orgullo: "El PP, clave para vivir en una de las sociedades más libres del mundo"

Málaga.- PP manifiesta su compromiso en la lucha por la igualdad: "La libertad sólo es completa cuando es para todos" - PP MÁLAGA

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado, en el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, "la igualdad y la diversidad" y ha asegurado que el PP "ha sido un partido clave para vivir en una de las sociedades más libres del mundo, que es España".

Durante una reunión en Génova con los responsables de Igualdad del Partido Popular, donde también ha estado el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos; Feijóo ha subrayado el compromiso de su partido con el colectivo LGTBI y ha resaltado que "la diversidad nunca es un problema", según ha informado el PP.

En la reunión, ha destacado que "los sectarios" se han inventado un "nuevo tipo de homofobia" para señalar a las personas del colectivo LGTBI de centro derecha o derecha; ha denunciado que "quieren utilizar la inclinación sexual de las personas para hacer ideología" y, además, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "vive gracias a una serie de partidos que están en contra de la igualdad y de una nación de ciudadanos libres e iguales".

"El Partido Popular es el partido mayoritario de los españoles y gobernaremos desde la igualdad. Nosotros no creemos en una España con compartimentos estancos ni excluyentes. Nosotros no mercadeamos con los derechos de la gente", ha remarcado.

Por su parte, Jaime de los Santos ha subrayado que el PP seguirá trabajando por una convivencia basada en el respeto mutuo, la igualdad ante la ley y la defensa de la libertad. "Jamás daremos ni un paso atrás en cuanto a derechos individuales se refiere", ha apuntado.

Asimismo, ha incidido en que la sociedad española ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia. No obstante, ha recordado que todavía queda camino por recorrer para erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia.

En este contexto, De los Santos también ha criticado que, en pleno 2026, desde ciertos sectores de la izquierda se sigan promoviendo prejuicios excluyentes y sectarios sobre lo que deben pensar, expresar o hacer las personas del colectivo LGTBI, señalando y estigmatizando a quienes no comparten su visión ideológica.

Por este motivo, el vicesecretario de Educación e Igualdad ha denunciado que "intentar imponer un pensamiento único dentro del colectivo LGTBI constituye una nueva forma de intolerancia y discriminación, incompatible con una sociedad verdaderamente libre y plural".