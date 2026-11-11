La FELGTBI+ apoya la huelga general: "¡Sin techo no hay Orgullo!"

Archivo - La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, ofrece declaraciones a la prensa, antes de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha apoyado la huelga general de este miércoles 11 de noviembre y ha advertido que "sin techo no hay Orgullo".

"Hoy salimos a las calles porque la precariedad, la exclusión y la desigualdad atraviesan nuestras vidas. Y porque la LGTBIfobia también nos expulsa de los hogares. Nuestros derechos no se negocian y nuestras vidas no pueden ser un negocio. ¡Sin techo no hay Orgullo!", ha señalado la entidad en un mensaje en la red social X.

La huelga general convocada para este miércoles se desarrollará durante 24 horas, desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas, e irá acompañada de manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades españolas. En Madrid, la manifestación principal comenzará a las 18.00 horas en Atocha y recorrerá el centro hasta la Plaza de España.