FELGTBI+ avisa de que casi la mitad de personas trans está en riesgo de pobreza y pide un Pacto de Estado contra el odio

Un grupo de personas durante una manifestación contra las agresiones a personas Lgtbi+ y la amenaza a sus derechos, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha alertado de que casi la mitad de las personas trans se encuentran en riesgo de pobreza en España. La organización ha reclamado además la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha expresado la federación este martes en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, ha denunciado que el "señalamiento y la deshumanización" que fomentan estos discursos desde la esfera pública y las redes sociales ocultan "su verdadera realidad y sus situaciones de precariedad", e invisibilizan las discriminaciones a las que se sigue enfrentando el colectivo y que, a su juicio, requieren de políticas públicas.

"Muchas personas trans han sido expulsadas de sus casas únicamente por ser, porque la transfobia es un problema estructural que requiere de políticas públicas para ser erradicado. De hecho, dos de cada 10 personas trans han tenido que abandonar su hogar debido a la transfobia y una de cada 10 ha tenido que dormir en la calle", ha lamentado Iglesias en un comunicado.

CELEBRA EL PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO TRANS EN LA EMPRESA

En el ámbito laboral, Iglesias ha valorado como "hito histórico y pionero" la publicación por parte del Ministerio de Trabajo del protocolo de acompañamiento trans en la empresa, resultado del trabajo conjunto entre el ministerio, los sindicatos y la propia federación. "Con esta medida, las compañías podrán acompañar de forma respetuosa al personal de su plantilla que decida transicionar en su entorno laboral", ha explicado.

Por ello, la presidenta ha instado a las empresas a implementar el protocolo "para acabar con la discriminación y la precariedad que aún sufren las personas trans y que las expone a mayores tasas de violencia", y ha insistido la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad "para frenar el odio que se cuela en casas y trabajos e incrementa una hostilidad injustificada contra personas que ya viven situaciones complicadas".

Por su parte, Aike Martín, del Grupo Trans de la FELGTBI+, ha subrayado que "las leyes no solo deben aprobarse, deben desarrollarse y aplicarse", y ha advertido de que "los discursos de odio invisibilizan en la esfera pública el hecho de que nuestros derechos siguen sin estar garantizados".

Martín ha denunciado que "las personas trans migrantes residentes en nuestro país continúan sin poder ver reflejada su identidad en la documentación oficial", lo que vulnera, según ha indicado, tanto la normativa comunitaria como la Ley LGTBI. "Las identidades no binarias seguimos sin ser reconocidas", ha criticado además Martín al tiempo que ha afirmado que "se niega la existencia de las infancias y las adolescencias trans y se les priva de una educación inclusiva y respetuosa con sus realidades".

"Reconocer los derechos de las personas trans hace nuestras vidas más dignas, pero también hace nuestra sociedad más justa. Cuando una sociedad amplía el reconocimiento de derechos humanos, aumenta su valor democrático para todas las personas que la componen", ha zanjado.