La FELGTBI+ instalará mañana una lona frente al Congreso para pedir un Pacto de Estado contra discursos de odio

Archivo - Entrevista a la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, a 10 de diciembre del 2024, en Madrid. - JESÚS HELLÍN / STUDIO MEDIA 19 - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) instalará este martes 12 de mayo frente al Congreso de los Diputados una lona para pedir a los diputados que voten a favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

Según ha informado, llevará a cabo esta acción a las 10:30 horas, con motivo del Día contra la LGTBIfobia, que se celebra el 17 de mayo, en el marco de su campaña 'Spain Needs to be different'. Su objetivo es "incidir en que España no puede continuar con el clima de violencia y crispación actual".

"Los discursos de odio son el origen de una violencia que se incrementa cada vez más contra las personas LGTBI+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad", subraya la FELGTBI+.

La subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, creada en 2024 para la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, empezó a trabajar el pasado marzo en la versión definitiva del texto para su aprobación. Sin embargo, la FELGTBI+ recuerda que los trámites se están realizando "con casi un año de retraso".

En este sentido, de la investigación Estado LGTBI+ 2026, elaborada por la Federación, se desprende que las agresiones contra el colectivo se han triplicado en dos años y la percepción del odio entre la población LGTBI+ se ha incrementado hasta 13 puntos.