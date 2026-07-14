La FELGTBI+ reclama el reconocimiento legal de las personas no binarias, "sin patologización, ni exclusión"

Las entidades organizadoras del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid —AEGAL, COGAM y FELGTBI+, durante el pregón del Orgullo de Madrid 2026 (MADO 2026), en la plaza Pedro Zerolo, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha reclamado el reconocimiento legal de las identidades no binarias, "sin patologización, ni exclusión", ya que, según ha denunciado, "a día de hoy, la legislación española sigue negando su existencia".

En este sentido, la Federación ha reclamado el reconocimiento jurídico, administrativo y social de las personas no binarias, "sin patologización, ni exclusión", con motivo del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria que se conmemora este martes, 14 de julio.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha indicado que se trata de "una cuestión de derechos", ya que las personas no binarias "han sido invisibilizadas y negadas por el sistema históricamente". "Sin embargo, nadie debe quedar al margen de la protección legislativa en una sociedad democrática. La legislación actual, niega e invisibiliza a una parte de la ciudadanía y eso es violencia institucional", ha denunciado.

También ha defendido que existen países que han avanzado en el reconocimiento de las identidades no binarias, lo que, a su juicio, "demuestra que es una medida viable y que solo depende de la voluntad política". "España, que ha sido calificada como el país número uno en cuanto a legislación para la igualdad LGTBI+, no puede quedarse atrás en el reconocimiento de los derechos humanos y la igualdad de una parte del colectivo. Ser referente implica la responsabilidad de seguir avanzando", ha argumentado.

Desde el Grupo de Políticas Trans de la Federación Estatal LGTBI+, Aike Martín, ha reiterado que "vivir en una sociedad cuyas leyes no reconocen tu existencia es violencia". En esta línea, ha explicado que estas personas enfrentan documentos que les "borran", así como títulos académicos que no respetan su identidad. "Se nos cuestiona constantemente por profesionales sanitarios, por la administración, en nuestros trabajos. Las identidades no binarias existimos. Lo que falta es que las leyes, las instituciones y las administraciones nos reconozcan", ha declarado.

Según la investigación Estatal del Odio LGTBI+ 2026, elaborada por la Federación Estatal LGTBI+ con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC), aproximadamente, una de cada tres personas no binarias ha sufrido acoso en el último año (29%) y una de cada cuatro, ha sufrido alguna agresión (23%). Sin embargo, el 57% de las víctimas no denuncia estas violencias ante la policía u otras autoridades.

Martín ha advertido de que "la ausencia de reconocimiento tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana", como en la salud y en su participación en la sociedad. "También, nos hace más vulnerables a la hora de denunciar las violencias que sufrimos", ha agregado.