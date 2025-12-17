Fenacore pide que la Ley de Aguas acelere las obras hidráulicas para salvar vidas frente a tragedias naturales - FENACORE

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha acordado adherirse a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide modificar la Ley de Aguas y situar la protección de la vida como prioridad, como ha anunciado en un comunicado.

Por ello, ha puesto en marcha una campaña informativa y de movilización para contribuir a la recogida de las 500.000 firmas necesarias para que esta ILP sea debatida en el Parlamento.

Fenacore --que representa a casi 700.000 agricultores de regadío-- ha detallado que esta ILP pide cambiar algunos principios del artículo 14 de la 'Ley de Aguas'. En concreto, plantea incorporar "de forma expresa la protección de la vida humana, la integridad y la salud de las personas como uno de los principios rectores de la política del agua", especialmente frente a riesgos naturales como las inundaciones y las sequías, fenómenos "cada vez más frecuentes e intensos", a su juicio.

Además, la iniciativa exige contar con la dotación presupuestaria "suficiente para acometer las infraestructuras necesarias que protejan a la población de las inundaciones y las sequías", al tiempo que pide introducir el principio de profesionalidad, capacidad e idoneidad técnica en los cargos de la administración pública del agua y en los puestos técnicos de los Organismos de Cuenca.

Al respecto, Fenacore señala que lleva años reclamando la ejecución de las 27 presas aprobadas en los Planes Hidrológicos vigentes, las cuales "no son un capricho, ni un gasto superfluo, sino una inversión imprescindible para garantizar la seguridad hídrica del país", ya que una presa "no solo regula agua para el riego, también protege vidas y bienes frente a las avenidas y minimiza los efectos de las sequías".

En este sentido, el presidente de Fenacore, Juan Valero de Palma, ha afirmado que la dana en Valencia ha cambiado la mentalidad de los españoles, pues "se han dado cuenta de la importancia y lo fundamentales que son las obras hidráulicas para salvaguardar sus propiedades y sus vidas" y ha añadido que esta ILP es "una oportunidad histórica para dar un paso adelante, invertir en seguridad, en prevención y en el futuro de las personas".

Fenacore considera que los temporales y las danas recientes han "demostrado de manera trágica que no es posible seguir posponiendo estas inversiones estratégicas". Además, ve necesaria "una hoja de ruta clara con recursos suficientes de (mínimo) 100 millones de euros al año para el mantenimiento operativo de las presas y canales construidos hace muchos años".