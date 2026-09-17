Fever capta una ronda récord de 217,88 millones de euros liderada por EQT - FEVER

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fever, la plataforma tecnológica en cultura y entretenimiento en vivo, ha anunciado que ha captado 250 millones de dólares (cerca de 217,88 millones de euros) en una ampliación de capital liderada por EQT, uno de los mayores inversores en mercados privados de Europa, con una participación significativa de Point72 Private Investments, Baillie Gifford e inversores actuales.

En un comunicado, Fever ha destacado que se trata de la mayor ampliación de capital jamás realizada por una empresa tecnológica dedicada a la cultura y al entretenimiento en vivo y se produce en un momento de crecimiento sostenido para la startup tecnológica que, en los últimos tres años, ha multiplicado por más de tres sus ingresos, manteniendo un EBITDA positivo.

La compañía --coliderada por Ignacio Bachiller, Francisco Hein y Alexandre Pérez-- destinará el capital a ampliar su presencia geográfica más allá de los 55 países en los que ya opera y a reforzar su posición en todas las grandes categorías de entretenimiento.

También aumentará la inversión en tecnología y en herramientas para su red de socios -promotores, recintos, equipos deportivos, atracciones, artistas, museos e instituciones culturales-, que les ayudan a predecir su demanda, llegar al público objetivo, optimizar la venta de entradas y llevar sus formatos de éxito a nuevos mercados.

Este enfoque, añade Fever, le ha permitido trabajar con instituciones emblemáticas de la cultura y el entretenimiento a nivel mundial como la Fórmula 1, SailGP, los X-Games, la Copa Árabe de la FIFA, TCE Presents, Kew Gardens (el jardín botánico de Londres declarado Patrimonio de la Humanidad), el Museo de la Marina Real Británica o el Museo Frida Kahlo, que se han sumado a una lista en la que ya figuran el Palacio de Versalles, Patrimonio Nacional, Primavera Sound, Rock in Rio, Netflix y Warner Bros.

En el caso de la Fórmula 1, Fever ha firmado un nuevo acuerdo global hasta 2032 que la convierte en proveedor oficial de tecnología para la venta de entradas y la optimización de la experiencia de usuario. Así, Fever implementará su nueva plataforma para seguidores de todos los Grandes Premios del mundo, y ambas compañías se han comprometido a crear conjuntamente soluciones innovadoras que mejoren la experiencia de los aficionados y la distribución global de entradas oficiales, tanto para las carreras como para los paquetes de hospitality y VIP.