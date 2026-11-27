Archivo - Una persona se abriga para protegerse del frío. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

España afrontará este fin de semana y los primeros días de la próxima semana con un escenario meteorológico en general estable bajo influencia anticiclónica, marcado por frecuentes bancos de niebla matinales que reducirán la visibilidad, lluvias concentradas en Galicia, el área cantábrica y puntos del noroeste y temperaturas habituales para finales de noviembre, según ha informado este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Durante el domingo 29 de noviembre, jornada electoral, predominará la estabilidad con madrugadas frías --con mínimas de 2ºC en Ávila y Teruel--, precipitaciones en el noroeste y el Cantábrico y ambiente suave en Canarias, donde se esperan máximas de 23 a 25ºC y lluvias el sábado que podrían ser localmente fuertes en La Palma.

Del Campo ha apuntado a que las lluvias quedarán acotadas este viernes a Galicia y a puntos de Baleares. Además, las temperaturas subirán de manera notable, con máximas que se quedarán entre los 8 y 12°C en amplias zonas del interior y de 18 a 20°C en el Cantábrico y en el Mediterráneo.

El sábado se formarán en el interior peninsular bancos de niebla abundantes y densos que reducirán de forma notable la visibilidad. Cuando levanten, los cielos quedarán poco nubosos, como en el resto del país. Sin embargo, un frente llegará al noroeste peninsular y allí se nublará y lloverá; sobre todo lo hará en Galicia, Asturias y la provincia de León. De acuerdo con la predicción, las precipitaciones serán abundantes en el oeste de la comunidad gallega.

Por lo demás, las temperaturas subirán y habrá menos heladas que el viernes, pero todavía se formarán en zonas de montaña y puntos del interior. Por ejemplo, Granada podría bajar hasta 0°C, y las máximas estarán en líneas generales entre 10 y 15°C en el interior de la Península y de 18 a 20°C en zonas costeras. De hecho, Sevilla podría llegar a 21°C.

El domingo 29 de noviembre, jornada electoral, transcurrirá con un tiempo en líneas generales estable, propio de finales de noviembre y sin especial adversidad. Según el portavoz de la Aemet, lloverá en Galicia y las comunidades cantábricas, mientras que en el resto del territorio predominará el tiempo estable. Habrá numerosos bancos de niebla en el interior peninsular de madrugada y por la mañana que reducirán la visibilidad.

En esta jornada, las temperaturas bajarán en el Cantábrico y en aquellas zonas del interior donde las nieblas sean más persistentes. De este modo, habrá un frío propio de la época, sin extremos, y las ciudades más frías a primera hora serán Ávila y Teruel con 2°C. Frente a esto, la más templada a mediodía será Sevilla, con 21°C.

Además, habrá intervalos nubosos en Canarias y se registrarán algunas lluvias en las islas más montañosas. Las temperaturas serán suaves, con máximas entre 23 y 25°C.

DICIEMBRE LLEGA CON BANCOS DE NIEBLA EN EL INTERIOR PENINSULAR

El lunes será un nuevo día anticiclónico y, por lo tanto, de tiempo estable, de acuerdo con Del Campo. La excepción estará en el Cantábrico oriental, que estará más nublado. Por allí se registrarán lluvias, que también podrán producirse en el área mediterránea, sobre todo en Ibiza y las zonas costeras de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, se volverán a formar bancos de niebla en el interior peninsular que podrán ser persistentes, y en estas zonas, el ambiente será frío todo el día. De esta manera, ciudades como Zamora, León o Valladolid a duras penas llegarán a los 8 o 9°C. En el resto, las máximas estarán entre 12 y 17°C en el interior y entre 18 y 20°C en las áreas costeras.

En los días siguientes el tiempo en un principio no cambiará. Así, continuará la estabilidad, con nieblas matinales y temperaturas en general normales para la época o ligeramente por encima. Habrá pocas lluvias, salvo por la llegada de algunos frentes al noroeste peninsular que dejarán lluvias sobre todo en Galicia, Asturias y puntos de la provincia de León.

En lo que respecta a Canarias, el portavoz de la AEMET ha avanzado que durante el viernes y el fin de semana habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias a partir de el mediodía en las islas más montañosas. El sábado, estas podrían ser localmente fuertes en La Palma. La semana próxima comenzará con una situación similar, con temperaturas suaves y mínimas de 18 a 20°C y máximas de 23 a 25°C en zonas costeras.