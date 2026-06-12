El fin de semana tendrá temperaturas de verano, con más de 38ºC en el sur, y tormentas en el interior peninsular

Archivo - Un hombre pasea con paraguas por la Plaza de España, a 16 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana estará marcado por el calor, con temperaturas propias de pleno verano en muchas zonas del país, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. De esta manera, se superarán los 35ºC en áreas del nordeste y de la mitad sur peninsular e incluso los 38ºC en el Valle del Guadiana.

La inestabilidad atmosférica aumentará, lo que se traducirá en el crecimiento de nubes a partir del mediodía en zonas del interior. Esto dará lugar a chubascos acompañados de tormenta y que además podrán ir acompañados de rachas muy fuertes de viento especialmente el domingo.

La próxima semana comenzará con una situación similar en cuanto a posibilidad de chubascos por la tarde con tormentas y aunque bajarán las temperaturas el lunes se irán recuperando en los días posteriores y continuará el calor de pleno verano. Vemos ahora todo esto con más detalle.

En líneas generales, este viernes será un día tranquilo donde lo más destacable será un ascenso térmico en el norte peninsular debido al cual A Coruña o Lugo rondarán los 30ºC y Ourense podría llegar a los 37ºC. Además, Badajoz podría rozar los 40ºC, al igual que Córdoba. En este marco, Del Campo no descarta que se registre algún chubasco aislado en Extremadura por la tarde. Asimismo, indica que soplarán rachas muy fuertes de Levante en el Estrecho, en zonas del resto de la provincia de Cádiz, de la de Málaga y en el sur de la de Sevilla.

El sábado seguirán subiendo las temperaturas en el norte y también lo harán en el este peninsular. De acuerdo con el portavoz de AEMET, habrá noches tropicales en el área mediterránea y en zonas del centro y sur de la Península y por el día se superarán los 34ºC en el interior de Galicia y, puntualmente, en el interior de las comunidades cantábricas.

Por zonas, el Valle del Ebro y también en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir registrarán más de 36ºC de máxima. Un día más, el viento de Levante soplará con mucha fuerza en el Estrecho. Por la tarde crecerán nubes de evolución con tormentas en zonas del interior de Galicia, de Asturias y del oeste de Castilla y León, que podrán llevar asociadas rachas muy fuertes de viento.

La inestabilidad atmosférica se incrementará el domingo por la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera, según Del Campo. Este aire frío en capas altas, junto con el calor de la superficie, favorecerán la formación de nubes a partir del mediodía, nubes que dejarán chubascos y tormentas en amplias zonas del interior peninsular sobre todo del oeste y de la zona centro. A su vez, se podrán registrar rachas de viento muy fuerte asociadas.

Durante este día, las máximas serán algo más bajas en el extremo occidental peninsular y, en cambio, subirán en el este. El portavoz de AEMET ha apuntado a que, en líneas generales, seguirá registrándose calor de pleno verano, con noches tropicales en la costa mediterránea, puntos del Cantábrico oriental en el Valle del Ebro y en áreas del centro y sur de la Península. Las máximas serán de hasta 38ºC en el centro del Valle del Ebro y superiores a 35ºC en el resto del nordeste y áreas del centro y sur de la Península.

A PARTIR DEL MARTES, TIEMPO MÁS ESTABLE

La próxima semana comenzará con predominio de inestabilidad atmosférica, por lo que crecerán nubes de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con posibles chubascos y tormentas que además podrán ir acompañadas un día más de rachas muy fuertes de viento. De acuerdo con el pronóstico, estas tormentas serán menos probables en la costa mediterránea y Baleares.

Además, fruto de la mayor nubosidad, las máximas de este día serán más bajas en la mayor parte del país. A pesar de ello, se repetirán las noches tropicales en el Mediterráneo, Valle del Ebro y zonas del centro y del sur y en las horas centrales del día así como por la tarde se superarán los 30 a 32ºC de forma generalizada e incluso los 34ºC en los Valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

Durante los días siguientes, es decir, a partir del martes, lo más probable es que haya una tendencia hacia un tiempo más estable. Por lo tanto, Del Campo ha apuntado a que las tormentas serán menos probables y afectarán a menos zonas, aunque todavía se seguirán formando, especialmente en el interior de Galicia, Asturias y Castilla y León.

De forma paralela, podrán llevar asociadas de forma puntual rachas de viento muy fuertes. En este marco, las temperaturas tenderán a subir, así que la próxima semana también será en líneas generales más cálida de lo normal, de nuevo con valores propios de pleno verano.

Por último, el portavoz de AEMET ha señalado que este viernes y el sábado serán jornadas calurosas en Canarias, donde se podrán superar los 30 a 32ºC en medianías del sur. Además, se registrarán vientos muy fuertes en las cumbres de Tenerife, mientras que en las costas predominarán las brisas.

El domingo volverán los vientos aliseos, típicos de estas fechas, que refrescarán el ambiente y arrastrarán nubes al norte del archipiélago, quedando más despejado en el sur. Las temperaturas serán suaves, con unos 19 a 21ºC de mínima y de 25 a 27ºC de máxima en zonas costeras durante ese día y los siguientes.