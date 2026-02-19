El fin de semana traerá a España "un anticipo de primavera", sin lluvias y con hasta 27ºC en Murcia, según Meteored

Archivo - Dos mujeres hacen ejercicio en el paseo marítimo de la playa de Sanxenxo, a 4 de junio de 2021, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia, (España). - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana traerá a España "un anticipo de primavera", sin lluvias, sin viento y con temperaturas "con valores primaverales" en muchas regiones (y hasta 27ºC en Murcia el lunes), según el meteorólogo de Meteored, Duncan Wingen. En concreto, la última borrasca se alejará hacia el este mañana viernes y un potente anticiclón dominará toda España, con cielos despejados incluso en Galicia y la costa cantábrica.

Este día empezará un ascenso térmico que se prolongará al menos hasta el martes. De esta manera, el sábado se superarán los 20°C en buena parte del interior de Andalucía, Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, interior sur de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia e incluso el sur de Galicia. El domingo sucederá lo mismo en el interior de casi todas las comunidades autónomas.

De hecho, la jornada será más cálida en Andalucía, Extremadura, Región de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana. En este sentido, Wingen especifica que en Sevilla, Córdoba y Jaén se podrían alcanzar los 22-23°C, mientras que en Murcia se podrían llegar hasta los 24°C.

Las temperaturas seguirán subiendo el lunes excepto en la meseta norte, donde se mantendrán estables. De acuerdo con el meteorólogo, se prevén máximas de 20°C o más desde Madrid hacia el sur, en gran parte del Valle del Ebro hasta La Rioja, el interior de Cataluña, ambos archipiélagos e incluso en los valles del sur de Galicia y Asturias. Además, podrían superarse los 25ºC en Alicante, Murcia y Almería.

Finalmente el martes comenzará un descenso térmico en Galicia y Castilla y León, aunque los vientos del sur mantendrán temperaturas primaverales a orillas del Cantábrico, con máximas de hasta 23°C en Bilbao y 22°C en Oviedo, Santander y San Sebastián.

En la mitad sur y este, interior de Cataluña, Valle del Ebro, archipiélagos y zonas centrales de la meseta norte también se sobrepasarán los 20°C. Por la noche, las mínimas seguirán bajas, con menos de 5°C en gran parte del interior peninsular y entre 6-7°C en Barcelona.

En líneas generales, el modelo europeo prevé que la última semana de febrero sea cálida en España salvo en la vertiente atlántica peninsular, donde los termómetros se mantendrán en valores normales. Según Wingen, Esta tendencia se repetirá en gran parte de Europa, y solo los países nórdicos registrarán anomalías negativas en los próximos siete días.