Financial Times sitúa a 8 escuelas de negocio españolas entre las mejores del mundo en formación a directivos y empresas

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MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Executive Education 2026 de Financial Times, ranking que evalúa programas abiertos para directivos (Open Programs) y formación a medida para empresas (Custom Programs) ha situado a ocho escuelas de negocio españolas entre las mejores del mundo.

En el ranking de Open Programs, aparecen IESE Business School (3ª posición), ESADE Business School (5ª), IE Business School (15ª), EADA Business School Barcelona (22ª), ESCP Business School (25ª) y Deusto Business School (75ª).

Esta clasificación está liderada por London Business School, seguida de HEC Paris, IESE Business School, Fundaçao Dom Cabral y ESADE Business School.

Por su parte, en Custom Programs aparecen las españolas IESE Business School (4ª), ESCP Business School (6ª), ESADE Business School (13ª), ESSCA School of Management (37ª), EADA Business School (49ª), Deusto Business School (56ª) y UPF Barcelona School of Management (59ª).

El ranking de Custom Programs está liderado por SDA Bocconi School of Management, seguida de London Business School, IMD- International Instituto for Management Development, IESE Business School y ESMT Berlin.

Tras conocer los resultados del ranking de Financial Times, Léon Laulusa, Executive President and Dean de ESCP Business School, ha celebrado que alcanzar la sexta posición mundial en programas custom en el ranking de Financial Times "representa un hito muy importante para ESCP".

"Refleja la fortaleza de nuestra excelencia académica, nuestra estrecha relación con el mundo corporativo y nuestro compromiso con la formación de líderes responsables capaces de prosperar en un entorno global cada vez más complejo", ha manifestado Laulusa.

Por su parte, el director de Esade Executive Education, Michele Quintano, ha destacado que "en un entorno cada vez más competitivo, la diferenciación ya no reside únicamente en la amplitud de la oferta, sino en la capacidad de transformar los grandes retos empresariales, como la inteligencia artificial, la digitalización, la geopolítica, la sostenibilidad o la regulación, en herramientas concretas y aplicables para el directivo".

"El hecho de situarnos en el Top 5 mundial en todas las variables de satisfacción de Open Programs refleja que los directivos buscan experiencias de aprendizaje aplicables, con acompañamiento y conectadas con los retos reales de sus organizaciones", ha señalado Quintano.

Además, el director general de la UPF-BSM, José M. Martínez-Sierra, ha subrayado que este resultado "supone la consolidación de un modelo de Executive Education centrado en el impacto real, la relación con el entorno empresarial y la proyección internacional".

"Estar entre las escuelas con mayor crecimiento en un ranking tan competitivo como el del Financial Times supone un reconocimiento directo a nuestra capacidad como escuela para comprender, acompañar y transformar empresas y líderes en un contexto de cambio acelerado, y es un reflejo del impacto que buscamos generar en la economía y en la sociedad", ha aplaudido.