El Fiscal de Seguridad Vial avisa: "Hay una falta de cultura de respeto a las normas por parte de los patinetes"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha asegurado que el Ministerio Fiscal ha observado que "hay una falta de cultura de respeto a las normas" por parte, particularmente, de los usuarios de patinetes, lo cual "perjudica" a los peatones.

Así lo ha destacado este jueves Bartolomé Vargas, durante su comparecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, en el marco del programa de trabajo sobre 'La seguridad vial en el ámbito urbano en el marco de la nueva movilidad'.

Durante su intervención ante los diputados, Vargas también ha afirmado que el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas de un único sentido, que ha cumplido un año de su entrada en vigor, "tiene una gran proyección en la movilidad sostenible".

El Fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial ha explicado que hay una "íntima unión" entre seguridad vial y movilidad sostenible. Además, ha añadido que el papel de la red de fiscales especializados en materia de movilidad sostenible es el de observar la normativa y las ordenanzas municipales para estudiarlas y, en su caso, elaborar propuestas de reforma.

En su exposición, Bartolomé Vargas ha puesto de relieve "la relevancia tan grande que tiene el urbanismo en la movilidad sostenible", que a su vez tiene un "evidente" componente medioambiental, como por ejemplo, en las zonas de bajas emisiones (ZBE) de las ciudades. Otro factor clave, según el fiscal, es la sociología ya que en las urbes "hay una ciudadanía que decide".

"Todavía nos falta una ley estatal en ese sentido, que llegará antes o después. Está en elaboración", ha subrayado Vargas, quien ha añadido que, mientras tanto, los 100 fiscales de Seguridad Vial están en contacto "muy estrecho ya" con los responsables de Movilidad, "para estar al tanto, para conocer la problemática".

En relación con la seguridad vial, ha insistido en que "no se puede convivir en una ciudad, si no se respetan las normas" por parte de todos los usuarios, pero especialmente los vehículos a motor. "Son los primeros, los motoristas. Son los que más siniestralidad generan. La accidentalidad en una ciudad no es de los llamados patinetes o ciclistas", ha subrayado, al tiempo que a afirmado que "hay que luchar contra esa siniestralidad y esa inseguridad vial".

No obstante, Bartolomé Vargas ha puesto de relieve que también se ha constatado el incumplimiento de las normas por parte del ciclista y, sobre todo, por los usuarios de patinetes, aunque no en todas las ciudades.

"Observamos que hay una falta de cultura de respeto a las normas por parte, particularmente de los llamados patinadores", ha insistido. Esto "perjudica", según el fiscal a los peatones. En este contexto, es partidario de implementar el seguro para patinetes, así como marcar las características de estos nuevos medios de movilidad en el Reglamento General de Vehículos.

Por otra parte, ha abogado por la educación y ha argumentado que los niños educados "siempre respetan las normas" e incluso "a veces llama la atención al padre o a la madre". También ha abogado por situar a las víctimas de siniestros viales en el centro del procedimiento y por más celeridad a la hora de abonar sus indemnizaciones.