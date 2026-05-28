El Fondo Europeo de Inversiones y Bcas moviliza 72 millones de euros para facilitar el acceso a la formación en Europa

Acuerdo firmado por el Fondo Europeo de Inversiones y Bcas - FEI

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que forma parte del Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), ha firmado un nuevo acuerdo de garantías por valor de 18 millones de euros con Bcas, que permitirá a la plataforma movilizar hasta 72 millones de euros de financiación para estudiantes matriculados en másters, Formación Profesional, bootcamps y programas de formación para ejecutivos de centros europeos.

El acuerdo permitirá conceder financiación en condiciones más accesibles a más de 14.000 nuevos estudiantes en toda Europa, impulsando la oferta de modelos de financiación de la formación que van más allá de la banca tradicional y contribuyendo a reducir la brecha de financiación que existe en este mercado, según ha informado el FEI.

También permite impulsar nuevas soluciones de financiación de la educación adaptadas a la necesidad de desarrollar competencias digitales, tecnológicas y de gestión avanzadas en Europa.

"Este acuerdo refleja el apoyo del FEI a las soluciones de financiación innovadoras que permiten a más estudiantes acceder a la amplia oferta educativa europea. Facilitar el acceso a la educación es invertir en el futuro de Europa, con este acuerdo ampliamos oportunidades y reducimos barreras para que el talento prospere, independientemente de su situación económica", ha declarado la consejera delegada de FEI, Marjut Falkstedt.

El modelo de Bcas cuenta con una metodología de evaluación de riesgos basada en datos y en métricas de empleabilidad de los estudiantes para conceder crédito a perfiles de estudiantes cuyas necesidades no están cubiertas por proveedores convencionales de financiación.

El acuerdo es fruto de una cooperación consolidada entre el FEI y Bcas y se suma al anunciado por ambas instituciones en 2024 que ya ha permitido a miles de estudiantes acceder a la educación superior mediante modelos de financiación innovadores.

Esta cooperación pone de manifiesto la fuerte demanda de este tipo de soluciones financieras innovadoras y tiene un impacto social positivo, ya que apoya a estudiantes de diferentes entornos socioeconómicos y garantiza un acceso a la educación basado en la capacidad, la aspiración y el esfuerzo, y no en los recursos económicos inmediatos.