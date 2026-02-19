Forética llama a fomentar la colaboración público-privada para mejorar la gestión del agua en España. - FORÉTICA

El Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, un órgano consultivo formado por los presidentes y CEO de los socios promotores de Forética, ha hecho este jueves un llamamiento a todos los directivos de España para que integren el agua en sus modelos de negocio fomentando entre cosas la colaboración público-privada para mejorar la gestión de los recursos hídricos en el país.

Este es uno de los consejos que ofrece 'Guía para CEO: El agua en el centro de la estrategia', un texto con el que el Consejo quiere reforzar el papel de la alta dirección en la integración de una gestión hídrica sostenible alineada con la resiliencia empresarial y la competitividad. El órgano lo ha presentado hoy en su sesión ejecutiva anual, que ha contado con la presidencia honorífica del Rey Felipe VI y la participación de la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

La guía anima a los directivos empresariales además a considerar el agua como un factor estratégico de competitividad; comprender su materialidad como fuente de riesgos y oportunidades; desarrollar una estrategia y un plan de acción hídrico; y a atender el impacto del agua en los grupos de interés, con especial foco en los colectivos vulnerables.

A su vez, destaca que el agua será uno de los recursos "más críticos" en las próximas décadas y que España es uno de los países europeos que sufre un mayor riesgo hídrico, "con inversiones insuficientes en infraestructura (renovación anual del 0,49%) y precios del agua un 45% inferiores a la media europea", lo que en opinión del Consejo "no refleja su coste real ni riesgos".

De cara a afrontar riesgos y aprovechar oportunidades, pide reforzar gobernanza y colaboración público-privada "especialmente con decisores locales, integrando riesgos y oportunidades en la estrategia empresarial". Además, incide en que hay sectores actuales (agroalimentario, turismo, energía) y emergentes (IA, centros de datos, hidrógeno verde) que dependen de un suministro seguro y continuo de agua y destaca que el sector privado puede reducir su huella hídrica un 30% mediante tecnología.

MÁS DE 80 EMPRESAS A FAVOR DE UNA IA "RESPONSABLE Y SOSTENIBLE"

Al margen de ello, el Consejo ha revisado durante la sesión los avances del último año. Entre otros hitos, ha destacado las más de 80 empresas adheridas al 'Manifiesto por una Inteligencia Artificial (IA) responsable y sostenible', así como la consolidación de una comunidad de práctica que impulsa su implementación.

A su vez, ha recordado su contribución a la activación de cuatro de las rutas de transformación propuestas mediante proyectos centrados en sostenibilidad en sistemas alimentarios, salud, tecnología y ciudades. Asimismo, ha detallado las conclusiones de los 'white papers' desarrollados por las comisiones Net Zero y Equity Action se han integrado en los programas de clima e impacto social de Forética.

Junto a Jessika Roswall, los miembros del Consejo han analizado la manera en la que la sostenibilidad sigue siendo un motor clave de innovación y competitividad. En este sentido, la comisaria ha compartido los avances en sus áreas de responsabilidad como la futura Ley Europea de Economía Circular, las políticas de reducción de contaminación, la protección de la biodiversidad o la nueva Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica y sus implicaciones para las empresas.

