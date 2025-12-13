Francia gana el Eurovisión Junior 2025 de las baladas y pianistas, y España queda quinta con 152 puntos

Resultado final Eurovisión Junior 2025, con Francia como ganadora por cuarta vez en la historia del concurso. - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Francia ha ganado este sábado la XXIII edición de Eurovisión Junior celebrada en Tbilisi (Georgia) al lograr 248 puntos, mientras que el representante de España, Gonzalo Pinillos, ha conseguido el quinto puesto con 'Once upon a time' ('Érase una vez'), al obtener 152 puntos, 98 del jurado profesional y 54 de los espectadores.

A diferencia del polémico Festival de Eurovisión 2026, Israel no ha participado en la versión juvenil del concurso que este año ha estado dominado por las baladas y los participantes pianistas.

Solo con los votos del jurado profesional, Francia ya encabezaba la tabla (152 puntos), seguida de la anfitriona Georgia (121 puntos), Armenia (117 puntos), España (98 puntos) y Macedonia del Norte (92 puntos).

Finalmente, tras sumar el voto del público, el trofeo ha ido a parar a Francia --que cuenta ya cuatro victorias en este festival con las de 2020, 2022 y 2023 -- y su representante Lou Deleuze, de 11 años, con su íntima 'Ce Monde'. El público ha podido votar de forma gratuita hasta tres de sus canciones favoritas, entre ellas, la de su propio país.

En la decimocuarta posición y ante miles de espectadores equipados con pulseras de luz y diferentes banderas, Gonzalo Pinillos se ha subido al escenario inspirado en la herencia georgiana para interpretar 'Once upon a time' ('Érase una vez').

Acompañado por su dúo de bailarines, Daniela Valladolid y Álex Zamora, el joven artista español ha defendido su propuesta cargada de la magia y fantasía de los libros de aventuras, donde ha recordado que "todo es posible cuando lees". Milú, Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas han acompañado a Gonzalo, que ha tocado el piano, cantado y bailado.

GONZALO, "MUY FELIZ CON EL PUESTO"

Tras la actuación, Gonzalo Pinillos ha explicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que está "muy feliz con el puesto". "Lo hemos dado todo, yo creo, en el escenario y nos ha salido increíble. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante al final. Y después, pues el puesto tampoco dependía de nosotros y yo creo que me he quedado muy contento con toda la valoración del jurado", ha asegurado, para después añadir que los votos del público están "genial".

Con el lema 'Unidos por la Música', la XXIII edición del concurso ha dado el pistoletazo de salida con una actuación protagonizada por un elenco de bailarines junto al ganador de 2024, el georgiano Andria Putkaradze, seguida del clásico desfile de países y banderas.

En cuanto a los actos del intermedio antes de desvelar el triunfador, los han protagonizado los ganadores georgianos del concurso de 2008, el grupo Bzikebi; de 2011, la banda Candy; y el triunfador más reciente del certamen celebrado en Madrid en 2024, Andria Putkaradze. Tras ellos, ha tenido lugar la actuación grupal de todos los artistas que han participado en la competición.

Esta edición ha contado con un total de 18 países participantes, uno más que el año pasado, siendo la cifra más alta desde 2021. Azerbaiyán, Croacia y Montenegro han regresado en 2025, mientras que Alemania y Estonia se han retirado de la competición.

La competición ha dado comienzo con la candidatura de Malta, 'Yo creo', defendida por Eliza Borj, y la ha cerrado Albania, con Kroni Pula y su divertida 'Fruta perime', mientras que España ha actuado en la decimocuarta posición, justo después del país vecino Portugal y antes de la anfitriona, Georgia.

La final del certamen infantil ha sido conducida por el pianista David Aladashvili y la periodista Liza Tsiklauri, quienes han dado la bienvenida a Georgia en lo que ha sido la segunda vez que la emisora GPB organiza Eurovisión Junior, tras la de 2017. Además, Georgia es el país más exitoso en la historia del concurso, con un récord de cuatro victorias desde que debutó en 2007.

En el caso de España, hasta ahora solo María Isabel, con su canción 'Antes muerta que sencilla', ha conseguido alzarse con el trofeo hace 20 años en Lillehammer, Noruega. España ha logrado tres segundos puestos en 2003, 2005 y el año pasado, en 2023, con Sandra Valero y su 'Loviu', así como dos terceros puestos en 2019 y 2020. En la pasada edición, Chloe DelaRosa consiguió el sexto puesto con 'Como la Lola'.