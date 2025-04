Frases del Papa Francisco sobre la paz, la esperanza y la fe que reflejan su mensaje más humano

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco, fallecido a los 88 años tras 12 años de pontificado, fue el primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia. Destacó por poner el foco en los más vulnerables, abordar la reforma de la Curia vaticana, promover la transparencia financiera, enfrentar los abusos sexuales y otorgar mayor protagonismo a las mujeres en cargos vaticanos.

Además, marcó una nueva apertura hacia colectivos como los homosexuales, afirmando: "Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?".

Durante su papado, realizó llamamientos constantes por la paz mundial, especialmente frente a conflictos como los de Ucrania y Gaza. Algunas de sus declaraciones generaron controversia, como su apertura hacia homosexuales y divorciados vueltos a casar.

A continuación, estas son algunas de sus frases sobre la paz, la esperanza y la fe tras 12 años de pontificado.

FRASES DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA PAZ, LA ESPERANZA Y LA FE

"Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres".

"El Señor todo lo perdona... Si el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría". "Hermanos y hermanas, la guerra es una ilusión, es una derrota, no traerá nunca la paz, no traerá nunca la seguridad, es una derrota para todos, especialmente para quien se cree invencible. ¡Deténganse, por favor!"

"Jesús nos invita a no dejar que la lógica mundana nos arrastre, y a escuchar a los pequeños y a los pobres, porque Dios ama enviar sus mensajes a través de ellos".

"Recordemos siempre que los niños son esperanza. Protejamos su sonrisa, que es una de las manifestaciones más bellas de la ternura de Dios".

"¡Cuántos de nosotros merecemos tal vez una condena! Y sería justa. ¡Pero Él perdona! ¿Cómo? Con la misericordia que no borra el pecado: es sólo el perdón de Dios el que lo borra, mientras que la misericordia va más allá".

"Incluso en las noches más oscuras brilla una estrella. Es la estrella de Jesús, que viene a cuidar de nuestra frágil humanidad. Caminemos a su encuentro. No dejemos que la apatía y la resignación nos encierren en la tristeza de una vida mediocre".

"En la familia, es más importante escuchar que comprender. Escuchar es dar importancia al otro, reconocer su derecho a existir y a pensar por sí mismo. Lo que podemos aprender hoy de la Sagrada Familia es la escucha mutua".

"Los Derechos Humanos a la vida y a la paz son condición esencial para el ejercicio de todos los demás derechos. ¡Que los gobernantes escuchen el grito de paz de millones de personas privadas de los derechos más elementales a causa de la guerra, madre de todas las pobrezas!"

"Cuando los niños son acogidos, amados, custodiados, tutelados, la familia está sana, la sociedad mejora, el mundo es más humano".

"El trabajo con los pobres y para los pobres no hace ruido, pero día tras día hace crecer el bien común".

"Por favor, no nos olvidemos de los pobres. Soñemos un mundo en el que el agua, el pan, el trabajo, las medicinas, la tierra, la casa, sean bienes al alcance de todas las personas".

"En la Iglesia hay lugar para todos, todos, todos, pero todos seremos juzgados y no hay lugar para el abuso, no hay lugar para el encubrimiento del abuso".

"La acumulación de riqueza se exalta hoy como si fuera una virtud. Pero la riqueza es para compartirla, para fraternizar".

"Lo que derriba los muros y acorta las distancias no son tanto las palabras, los ideales y las teorías, sino, sobre todo, la práctica humana de la amistad, del encuentro, del mirarse a los ojos".

"Expreso mi agradecimiento y mi aprecio a todos aquellos que, en las numerosas zonas de conflicto, trabajan por el diálogo y las negociaciones. Recemos para que cesen los combates en todos los frentes y se avance decididamente hacia la paz y la reconciliación".

"Sueño una comunicación que sea capaz de hablar al corazón, de suscitar actitudes de apertura y amistad, de apostar por la belleza y la esperanza aun en las situaciones aparentemente más desesperadas; una comunicación capaz de generar compromiso, empatía e interés por los demás".