Frente Amplio quiere limitar la concentración de medios según su audiencia, ingresos publicitarios e influencia

La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en el Centro Cívico Tío Jorge, a 15 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio propone fijar límites a la propiedad y al control cruzado de medios de comunicación en función de sus audiencias, ingresos publicitarios e influencia, además de exigir transparencia sobre sus titulares reales, participaciones y financiación, aplicando criterios "objetivos y auditables" en el reparto de la publicidad institucional.

Según el programa electoral, recogido por Europa Press, la formación quiere elaborar un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información "plural, veraz y de calidad estableciendo los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar".

Después de que decayera su tramitación en el Congreso por la convocatoria de elecciones, promete crear un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Ese registro será elaborado y tutorizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, establecerá el deber de publicación anual de inversión publicitaria en cada medio por parte de todas las administraciones públicas que deberán ofrecer esa información "de forma visible, clara y transparente".

En este sentido, también reformará la Ley de Publicidad Institucional "para hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando seudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news".

Frente Amplio también promete garantizar "financiación estable y control parlamentario" para los medios de comunicación públicos, así como impulsar medios cooperativos, locales y sin ánimo de lucro mediante convocatorias "objetivas, preservando la independencia editorial de las presiones financieras".

Para poner "freno de emergencia contra la desinformación en alertas", se compromete a instaurar "sistemas de recomendación y búsqueda que prioricen información verificada e institucional en situaciones de catástrofe, emergencia climática o alerta pública, activables de forma acelerada por las plataformas".

Por otro lado, quiere obligar por ley a los grandes 'influencers' a emitir rectificaciones ante intromisiones al honor, intimidad o dignidad, así como promete la tipificación como delito de la desobediencia de directivos de grandes plataformas a órdenes de retirada de contenidos ilícitos, castigada con penas de hasta 4 años de prisión en contextos de riesgo para la vida democrática (como procesos electorales o emergencias).

"Sancionaremos penalmente la amplificación deliberada de contenidos ilícitos por motivos lucrativos, aplicando multas corporativas proporcionales al volumen de facturación", señala el documento, recogido por Europa Press.

Frente Amplio pretende establecer un "código mínimo de transparencia" bajo supervisión pública e independiente sobre los algoritmos y sistemas de recomendación. "Las plataformas deberán hacer comprensibles los criterios utilizados para ordenar, visibilizar o reducir la difusión de contenidos. Habilitaremos la selección libre de sistemas de recomendación sin dinámicas de scroll infinito", detalla.