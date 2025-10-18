Un frente atlántico cubrirá este domingo la Península de nubes y activará alertas por tormenta en Galicia

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paso de un frente atlántico dejará este domingo cielos muy nubosos en la mayor parte de Península y activará alertas por tormentas en Galicia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El organismo ha detallado que este frente activará la alerta amarilla en A Coruña entre las 8.00 y las 15.00 horas, en tanto que, dentro de la previsión de cielos encapotados en la Península, predominarán los intervalos de nubes medias y altas en los tercios sur y este, así como en Baleares.

Más allá de las precipitaciones persistentes y localmente fuertes en las zonas costeras de Galicia, se registrarán lluvias en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular y que podrían llegar a descargar con algo más de fuerza en Asturias.

Asimismo, se ha previsto una nubosidad baja por la mañana en amplias zonas del cuadrante sureste peninsular, Melilla, Ebro y Cataluña, donde serán probables los chubascos en el extremo este, mientras que en las islas Canarias se esperan cielos nubosos que podrían derivar en precipitaciones débiles.

También se prevén probables bancos de niebla matinales en el tercio este peninsular, así como brumas y nieblas frontales en el tercio noroeste.

En lo referente a las temperaturas, las máximas descenderán en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas de Galicia, y con aumentos locales en Ampurdán y más ligeros en regiones del este y sureste peninsular.

En el resto del territorio nacional no se esperan grandes cambios, por lo que ciudades como Córdoba, Sevilla, Toledo, Jaén y Huelva, entre otras, podrían llevar sus máximas al entorno de los 30ºC.

De su lado, las temperaturas mínimas se intensificarán en el Estrecho y sureste peninsular, mientras que se suavizarán en el resto de la Península, especialmente en zonas de la Meseta norte, con Bilbao, Oviedo y Santander marcando los 16ºC como temperaturas más frescas.

En cuanto a los vientos, se espera que soplen de levante moderado en Alborán, con intervalos de fuerza en el Estrecho tendiendo amainar y flojo a moderado del sureste en el valle del Ebro y nordeste en Canarias.

En el resto, predominarán los vientos de componente sur, moderados en la vertiente cantábrica y mitad norte de la atlántica, así como en Baleares, alto Ebro y litorales de la mitad norte del Mediterráneo.

A su vez, se esperan vientos fuertes e incluso muy fuertes en el norte de Galicia, Cordillera Cantábrica y alto Ebro sin descartar áreas de la ibérica norte, del Pirineo y Ampurdán. Precisamente, en Galicia y Cantábrico el viento tenderá rolar a oeste tras el paso del frente.