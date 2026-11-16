Los frentes dejarán lluvias esta semana con temperaturas altas hasta el jueves que podrían rozar los 30°C en Murcia

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia bajo sus paraguas. A 9 de febrero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). La borrasca 'Karlotta' activa avisos por lluvia, viento y oleaje en todas las provincias andaluzas. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dejará lluvias en buena parte de la Península durante los próximos días, abundantes en zonas de Galicia y del entorno del sistema Central, junto con viento intenso en áreas del norte y este peninsular y Baleares, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Las temperaturas subirán al inicio de la semana y serán altas para la época, con máximas que podrían alcanzar los 30°C en Murcia el miércoles, antes de un probable descenso térmico a partir del jueves.

El paso de frentes este lunes afectará sobre todo al noroeste peninsular y dejará lluvias abundantes en Galicia, que serán fuertes y persistentes en su mitad occidental. De acuerdo con Del Campo, los cielos estarán más despejados cuanto más al este de la Península, mientras que no lloverá en el área mediterránea ni en los archipiélagos.

Habrá vientos intensos en el tercio norte peninsular y las temperaturas subirán en todo el país. En concreto, se alcanzarán o superarán los 20°C en ciudades como Bilbao o A Coruña y se rondarán los 25°C en Valencia, Alicante o Murcia.

El martes continuará el ascenso térmico, salvo en zonas del sur de Castilla-La Mancha y el este de Andalucía. La madrugada será cálida para la época del año, con mínimas superiores a 10°C en amplias zonas. Durante el día se superarán de nuevo los 20°C en el Cantábrico y los 25°C en puntos del sureste, como Alicante y Murcia.

Un nuevo frente alcanzará la Península y extenderá las precipitaciones a más zonas que en la jornada anterior. El portavoz de AEMET ha precisado que las lluvias serán menos probables en Cataluña, el sureste y Baleares, mientras que serán abundantes, fuertes y persistentes en Galicia y el entorno del sistema Central, sobre todo en el norte de Extremadura y el sur de Ávila.

Asimismo, nevará en las cumbres de las montañas del norte y el viento soplará con fuerza en el norte y este peninsular, así como en Baleares, donde también habrá temporal marítimo. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos.

EL MIÉRCOLES PODRÍA HABER NOCHES TROPICALES EN EL MEDITERRÁNEO

La situación será similar el miércoles. Según Del Campo, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dejará lluvias en amplias zonas de la Península, aunque serán menos probables en el área mediterránea, especialmente en el sureste. Tampoco se descarta alguna precipitación aislada en Baleares.

Las lluvias serán fuertes y persistentes en Galicia y el entorno del sistema Central, de nuevo en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, así como en zonas montañosas de Andalucía, el resto de Extremadura y Castilla-La Mancha.

En general, habrá vientos intensos en la mayor parte de la Península y Baleares, sobre todo en zonas costeras y de montaña. Las temperaturas todavía subirán en el centro y el este peninsular.

Del Campo ha señalado que será una jornada muy cálida para la época del año y que no se descarta que en algunos puntos del litoral mediterráneo las mínimas no bajen de 20°C, por lo que podrían registrarse noches tropicales en pleno noviembre.

Por la tarde podrían alcanzarse los 28°C en Alicante y los 30°C en la ciudad de Murcia, valores muy altos para mediados de noviembre. Barcelona y Girona rondarán los 23 a 25°C.

En Canarias habrá cielos poco nubosos y temperaturas ligeramente más altas.

DESCENSO NOTABLE DE LAS TEMPERATURAS EL JUEVES

El jueves se prevé un cambio de tiempo por la llegada de aire más frío a la Península tras el paso de un frente. Las temperaturas experimentarán un descenso notable y generalizado, hasta situarse en valores más propios de la época, aunque todavía por encima de lo normal en el área mediterránea y Baleares.

En buena parte de la Península habrá lluvias y chubascos intermitentes, menos probables en el Mediterráneo y más abundantes en Galicia y las zonas de montaña del oeste y centro peninsulares.

No se esperan lluvias en los archipiélagos, salvo alguna precipitación débil en el norte de las islas Canarias de mayor relieve.

La evolución a partir del viernes presenta todavía incertidumbre. Del Campo ha apuntado que podría ser una jornada de transición, con lluvias solo en Galicia y cielos más despejados en el resto, aunque con bancos de niebla en el interior.

A partir del sábado podrían llegar nuevos frentes a la Península, con más lluvias, sobre todo en el oeste. Las temperaturas tenderían a descender ligeramente y se situarían, en general, en valores propios de la época o algo superiores.