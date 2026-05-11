El fuego arrasó 16.330,91 ha en España hasta el 30 de abril, 2,2 veces más que en el mismo periodo de 2025

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales quemaron 16.330,91 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogido por Europa Press. En comparación, han ardido 2,2 veces más de hectáreas que en el mismo periodo del año pasado, cuando se quemaron 7.227,64 ha.

Sin embargo, se han consumido un 29,6% menos de territorio que la media de los primeros cuatro meses del año en la última década. En total, es el quinto año con menos hectáreas quemadas de los últimos diez años tras 2016 (3.088,76 ha), 2018 (11.258,40 ha), 2020 (15.779,37 ha) y 2025 (7.227,64 ha).

De acuerdo con Transición Ecológica, se han registrado 2.624 siniestros. De ellos, 1.637 han sido conatos, es decir, han afectado a menos de una hectárea. Del total restante, tres han sido grandes incendios forestales, de los que impactan sobre más de 500 hectáreas. El avance explica que el 50,80% de los siniestros se han dado en el noroeste; el 13,15%, en el Mediterráneo; el 35,82%, en las comunidades interiores; y el 0,23%, en Canarias.

Además, detalla que el 54,01% de la superficie arbolada afectada se ha dado en el noroeste; el 21,54%, en el Mediterráneo; y el 24,44%, en las comunidades interiores. De forma paralela, indice que el 82,22% de la superficie forestal afectada se ha registrado en el noroeste; el 4,48%, en el Mediterráneo; y el 13,30%, en las comunidades interiores.

Por último, el Ministerio indica que se han quemado 2.195,15 ha de superficie arbolada; 9.696,06 ha de superficie matorral y monte abierto; y 4.439,70 ha de pastos y dehesas.