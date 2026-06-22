El fuego arrasó 37.968 hectáreas en España hasta el 14 de junio, casi tres veces más que el año pasado

Archivo - Efectivos de bomberos durante el incendio de la Sierra de la Culebra, a 18 de junio de 2022, en Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales quemaron 37.968,39 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero al 14 de junio de 2026, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esta cifra supone 2,8 veces más que en el mismo punto de 2025, cuando habían ardido 13.480,98 ha, y un 24,9% más que la media de la última década, cuando para mediados de junio se habían consumido 28.522 ha.

En total se han registrado 3.954 siniestros. De ellos, 2.542 (es decir, el 64%) han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. De entre el resto --1.412--, diez han sido grandes incendios forestales, de los que impactan sobre más de 500 ha. En comparación, el año pasado se habían producido dos hasta mediados de junio y en la media de la última década, diez.

El 45,30% de los siniestros han tenido lugar en el noroeste; el 17,25%, en el Mediterráneo; el 37,18%, en las comunidades interiores; y el 0,28%, en Canarias. En lo que respecta al total de la superficie arbolada afectada, el 56,25% se ha dado en el noroeste; el 24,23%, en el Mediterráneo; y el 19,52%, en las comunidades interiores.

En lo relacionado con el total de superficie forestal impactada, el 62,24% se ha localizado en el noroeste; el 20,11%, en el Mediterráneo; y el 17,65%, en las comunidades interiores. Del total de 37.968,39 ha quemadas, 3.389,85 ha han sido de superficie arbolada; 27.562,44 ha, de superficie matorral y monte abierto; y 7.016,09 ha, de pastos y dehesas.

Cabe señalar que el 2025 acabó siendo el peor año en España en cuanto a incendios forestales en tres décadas, con 354.793,50 ha quemadas. Las estadísticas de incendios se dispararon entre el 5 y el 19 de agosto, de acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. En ese espacio de tiempo las hectáreas quemadas en España pasaron de 47.198 a 367.520.