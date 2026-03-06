El fuego consume 2.073 hectáreas hasta el 28 de febrero, un 17,3% menos que en 2025

Archivo - Vista de las llamas ocasionadas por un Incendio forestal en Puente Viesgo, a 13 de noviembre de 2025, en Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han consumido un total de 2.073,53 hectáreas (ha) desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2026, según el avance del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) elaborado a partir de datos provisionales. En comparación con el año pasado, se han quemado un 17,3% menos de hectáreas.

Sin embargo, han ardido un 77,6% menos de hectáreas que la media de los últimos diez años. Por el momento, este es el año en el que menos hectáreas han ardido de la última década a excepción del 2016, cuando se quemaron 1.173,57 hectáreas en el mismo espacio de tiempo.

En total se han registrado 444 siniestros, de los que 258 (el 58,1%) han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. De momento no ha habido ningún gran incendio forestal, de los que afectan a más de 500 hectáreas.

El 43,02% de los siniestros se han registrado al noroeste del país; el 23,87%, en el Mediterráneo; y el 32,66%, en las comunidades interiores. Además, el 75,52% de la superficie arbolada que se ha visto afectada por los incendios se ha localizado en el noroeste; el 9,96%, en el Mediterráneo; y el 14,53%, en las comunidades interiores.

Proporciones similares muestran los datos sobre la superficie forestal que se ha visto impactada por el fuego: el 76,12% se ha registrado en el noroeste; el 5,69%, en el Mediterráneo; y el 18,19%, en las comunidades interiores. En total, se han quemado 120,61 ha de superficie arbolada; 1.816,16 ha de matorral y monte abierto; y 136,76 ha de pastos y dehesas.