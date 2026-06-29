El fuego consume 39.709 ha en España hasta el 21 de junio, 2,2 veces más que el año pasado por estas fechas

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han consumido 39.709,93 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero al 21 de junio de 2026, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esta cifra supone 2,2 veces más que el año pasado por estas fechas, cuando habían ardido 17.661,61 ha, y un 14,1% menos que la media de la última década, cuando para este punto de junio se habían quemado 34.137 ha.

En total se han registrado 4.287 siniestros. De ellos, 2.770 --es decir, un 64,6%-- han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. Además, ya ha habido diez grandes incendios forestales, de los que han impactado sobre más de 500 hectáreas. En comparación, el año pasado por estas fechas sólo se habían registrado cinco y la media de la última década para este punto de junio es de seis.

Un 43,46% de los siniestros se han registrado en el noroeste; un 18,22%, en el Mediterráneo; un 38,02%, en las comunidades interiores; y un 0,30%, en Canarias. Asimismo, el 47,39% de la superficie arbolada afectada se ha registrado en el noroeste; el 38,93%, en el Mediterráneo; y el 13,68%, en las comunidades interiores. En lo que respecta a la superficie forestal afectada, el 61,44% se ha localizado en el noroeste; el 20,44%, en el Mediterráneo; y el 18,12%, en las comunidades interiores.

Del total de hectáreas quemadas, 24.639,59 ha han sido de matorral y monte abierto; 9.834,71 ha, de pastos y dehesas; y 5.235,64 ha, de superficie arbolada. Cabe señalar que el 2025 acabó siendo el peor año en España en cuanto a incendios forestales en tres décadas, con 354.793,50 ha quemadas. Las estadísticas de incendios se dispararon entre el 5 y el 19 de agosto, de acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. En ese espacio de tiempo las hectáreas quemadas en España pasaron de 47.198 a 367.520.