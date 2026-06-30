El fuego quema 40.244 ha en España hasta el 24 de junio, el 36,2% de ha quemadas en toda la UE

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extiención del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han quemado 40.244 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero al 24 de junio de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus recogidos por Europa Press.

Esto supone el 36,2% del total de territorio quemado en toda la Unión Europea (UE) en este espacio de tiempo (que suma 111.012 ha). Copernicus también señala que España es el país en el que se han registrado más fuegos a nivel europeo: 276. Sólo se le acerca Francia, con 261.

El fuego quemó 393.079 ha en España en 2025, el 38% del territorio quemado en la UE, que sumó 1.033.966 ha durante todo ese año. La mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto ya que, en cuestión de un mes, se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).