Fundación Línea Directa prevé 17 muertos por accidentes con patinete a lo largo de 2019, el triple que 2018

El 96,5% admite no saber nada sobre la normativa de estos vehículos urbanos

La Fundación Línea Directa estima que el número de fallecidos en accidentes con patinetes eléctricos puede triplicarse durante 2019, pudiendo alcanzar entre los 15 y los 17 fallecidos, según el estudio 'Vehículos de Movilidad Personal (VMP): ¿amenaza u oportunidad para la seguridad vial? Accidentes, movilidad, empresas de alquiler y opinión ciudadana'.

El estudio, que se ha presentado este lunes en Madrid, se basa en 2.600 entrevistas a ciudadanos de toda la geografía nacional, y es el primero que realiza una previsión de accidentalidad. El director de Fundación Línea Directa, Francisco Valencia, calcula que "si las cosas siguen igual", en 2019 habría entre 15 y 17 muertos por accidentes con implicación de un VMP, si bien admite que "es una proyección prudente".

Y es que, según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, en 2018 hubo 273 accidentes con VMP en los que se registraron 5 víctimas mortales. "Si no se toman medidas, el futuro puede ser peor", alerta el documento.

Fundación Línea Directa considera que la mortalidad se triplicaría por varias causas, entre las que menciona el aumento de la exposición (riesgo de ocurrencia de un siniestro), la aparición de nuevas empresas de alquiler de VMP, la proyección de ventas, el aumento de la frecuencia accidental y la falta de normativa clara.

UN 84% PIDE ALGÚN TIPO DE CARNÉ O FORMACIÓN PARA USAR PATINETE

El estudio revela que casi 11 millones de personas estarían dispuestas a usar los VMP como medio de transporte habitual y más de 2 millones aseguran tener previsto comprarse uno en los próximos meses.

Pese a su popularidad, también arroja que casi 25 millones de españoles (el 72%) considera que este tipo de vehículos son un "auténtico riesgo" para la seguridad vial y el 95% cree que los usuarios de estos vehículos "no respetan las normas de circulación y van por donde quieren", siendo los monociclos los que peor imagen tienen, seguidos de los hoverboard, los patinetes eléctricos y los segways.

Según los resultados del estudio, un 96% afirma que los VMP deben circular fuera de la acera, aunque más de la mitad (51%) permitiría que estos vehículos aparcaran en la acera. Además, un 88% dice que deberían contar con seguro, bien obligatorio o voluntario, mientras que un 79% aboga por el uso de casco obligatorio y que el vehículo disponga de timbre, luces o, incluso, que se matricule.

También desvela que un 84% pide que los usuarios de patinetes tengan algún tipo de carné o formación y un 87% asegura que el límite máximo de velocidad debería estar en los 25 km/h. Según Fundación Línea Directa, solo esta última medida está recogida en el borrador del Real Decreto de la DGT, aún en consulta pública. Francisco Valencia celebra que haya ya un documento que regulará este tipo de vehículos. "Algo es algo", añade.

Asimismo, un 5% de los encuestados asegura haber visto o sufrido accidentes con un VMP en el que ha habido lesionados, un porcentaje que es "alarmante" en la ciudad de Valencia, ya que casi el 12% de los valencianos sufrieron o fueron testigos de algunos de estos percances.

Otros datos que arroja la encuesta es que un 96,5% admite no saber nada sobre la normativa de los VMP (actualmente regulada por algunos ayuntamientos), aunque el 70% de los encuestados reclama una norma clara y común en todo el país. Según las encuestas, un 90% de los españoles afirma que las ciudades no están preparadas para estos vehículos. De hecho, un 35% dice no conocer bien las empresas de alquiler de patinetes eléctricos.

No obstante, el 67% estaría dispuesto a utilizar estos vehículos (sobre todo cuando hay restricciones de tráfico). En este sentido, aunque estas restricciones tienen cada vez más apoyo entre los ciudadanos (53%), un 29% de los encuestados considera que las decisiones se están tomando "con precipitación y sin mucho análisis". En relación con los patinetes eléctricos, un 63% de los ciudadanos cree que la ordenación actual del tráfico de los VMP es "caótica".

ANÁLISIS DATOS DE FISCALÍA

El trabajo también analiza todos los accidentes con víctimas de VMP de los que hay datos disponibles, poniendo el foco en aquellos en los que se ha habido fallecidos o heridos graves. Según datos de la Fiscalía, en 2018 hubo 273 accidentes con VMP en los que se registraron 5 víctimas mortales.

El análisis desvela que los VMP tuvieron la responsabilidad en el 90% de los casos, generalmente por imprudencias, descuidos o por falta de pericia. Estos siniestros sucedieron sobre todo en la calzada (33%) y en la acera (28%), seguidos por los pasos de peatones (19%).

Los accidentes con patinetes suelen estar protagonizados por usuarios jóvenes (29 años de media) en los que estos VMP son normalmente arrollados por turismos y autobuses (57%).

Por comunidades, País Vasco y Canarias son los territorios con más proporción de accidentes de patinetes eléctricos con lesionados, mientras que Asturias y Castilla y León, las que menos incidentes de este tipo registraron.

Durante la presentación del informe, Francisco Valencia ha pedido a la DGT "rapidez" a la hora de legislar sobre la cuestión de los Vehículos de Movilidad Personal, pues "la lentitud puede costar vidas". También ha instado a lanzar campañas de formación a la población sobre la normativa de los VMP, además de pedir reflexión sobre la zona de circulación.