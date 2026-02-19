Fundación Renovables critica que la Estrategia de Pobreza Energética "mantiene el modelo asistencialista"

Archivo - Una persona sujeta un cargador frente a un enchufe, a 14 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Renovables ha lamentado este jueves que la última actualización de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2026-2030 "mantenga el modelo asistencialista y no incluya grandes reformas estructurales" para resolver este problema que, "según Eurostat, afecta a cerca del 20% de la población española".

"España debe elevar su ambición y poner todo su empeño en implementar cambios estructurales que dejen de lado el modelo asistencialista que impera en la actualidad. Es incompatible que el país sea el líder de crecimiento económico dentro de la UE, mientras se sitúa como cuarto país con peor tasa de pobreza energética", ha señalado.

Así se ha expresado la misma semana en la que el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia, que según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) plantea entre otras cosas adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas "para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita".

De acuerdo con la organización, la iniciativa "carece una vez más de objetivos específicos de reducción, nuevos indicadores actualizados y mecanismos de evaluación y monitorización durante la aplicación de esta". "La no inclusión de metas es una decisión que carece de sentido y que impedirá, además, mejorar la transparencia y la medición del impacto de las políticas públicas en la materia", ha recalcado.

Por otro lado, sigue sin "automatizar" el acceso al bono social y, además, tampoco redefine el concepto de consumidor vulnerable. En este sentido, critica que Transición Ecológica no haya redefinido el concepto, lo cual hace que sólo estén dentro de él aquellos ciudadanos que perciben el bono social. "De esta forma, ese 80% que no logra acceder a esta ayuda, además, queda desprotegido, puesto que la reforma solo prohíbe los cortes de suministro a aquellos hogares que entran dentro de la categoría de vulnerables", ha lamentado.

En concreto, cree que el Gobierno debe abordar "con urgencia" la revisión de la redefinición de los hogares vulnerables, ya que ésta no sólo atañe aquellos ciudadanos con imposibilidad de pagar facturas para aclimatar sus hogares, sino a aquellas personas que habitan en viviendas que no son eficientes desde el punto de vista energético.

"Esto nos obliga a reflexionar sobre una triste realidad, como que sólo el 14% de la población española habite en hogares que han sido rehabilitados recientemente para conseguir confort térmico en invierno y verano, de acuerdo con datos de Eurostat", ha destacado.

Sin embargo, Fundación Renovables ha puesto en valor avances como la inclusión de una perspectiva de género que reconoce, por primera vez, que la pobreza energética está feminizada y afecta en mayor medida a la población femenina. En esa línea, se mejora el diagnóstico de la situación y las implicaciones de vivir en situación de pobreza energética en mitad de un contexto de emergencia climática.

Además, ha celebrado la inclusión de medidas como la futura creación de un Observatorio de la Pobreza Energética, que permitirá enriquecer la obtención y gestión de los datos relativos a esta problemática social, aunque en su opinión "es imprescindible que su única gestión no sea de observación, sino de movilización de fondos y ejecución de proyectos".