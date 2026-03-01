La gala de los Premios Goya 2026 registra una cuota del 26%, la mejor desde 2020 y la más vista de los últimos 3 años

Los presentadores de la gala Rigoberta Bandini y Luis Tosar durante la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.396.000 espectadores siguieron de media este sábado la gala de los Premios Goya en La 1 de TVE, lo que se tradujo en un 26% de cuota de pantalla, el mejor porcentaje de la gala desde 2020, que la convierte en la gala más vista de los últimos tres años.

Además, la gala fue vista algún momento por más de 5,1 millones de espectadores únicos, según datos de Barlovento Comunicación, lo que supone un 10,9% de la población de España.

La ceremonia presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini logró la mayor sus mejores cuotas de pantalla en mujeres, que supuso el 27,8%. Por edades, las principales fortalezas se encuentran en jóvenes de 13-24 años (37%) y adultos de 25-44 años (32,2%).

Respecto a regiones, la mayor cuota la acumuló la Comunidad Valenciana con un 35,9%, seguida de Murcia con un 34,1%, la Comunidad de Madrid con un 32,4% y Cataluña con un 31,4%.

Además, según datos de RTVE, la gala logró una ventaja de 18,5 puntos respecto a la siguiente opción de la noche. El minuto de oro (el más visto del día) lo registró la gala a las 23:01 horas, momento en el que convocó a 2.808.000 espectadores.

La audiencia con la retransmisión en directo en RTVE Play fue de 305.264 usuarios. El especial 'La noche de los Goya' logró 79.908 espectadores, un 43% más que el año pasado y un 60% sobre 2024. Además, el directo del especial desde el backstage con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers registra 43.382 usuarios, el más visto de los últimos años con un ascenso de un 63% respecto al año anterior.

Por su parte, el especial de la alfombra roja reunió a 1.048.000 personas de media, con un share del 12,1%, la mejor cuota desde 2021, y llegó a congregar a más de 3,5 millones de espectadores únicos.