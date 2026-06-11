Ganaderos denuncian que MITECO les "ignora" en la elaboración del informe sexenal del lobo

Archivo - Lobo. - Armin Weigel/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de España han denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) les "ignora de forma deliberada" en la elaboración del informe sexenal del lobo.

En concreto, han indicado que enviaron una carta el pasado 5 de junio a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. En ella, mostraron su queja por que el Ministerio hubiera abierto la consulta pública del informe sexenal del lobo "sin notificárselo por cauces institucionales al sector ganadero, directamente afectado por las conclusiones jurídicas y de gestión que se derivan de dicho informe".

Además, advirtieron que el trámite tiene "consecuencias directas e inmediatas" sobre la gestión de las explotaciones ganaderas y recordaron que España lleva ya "más de un año fuera del plazo obligatorio para remitir el informe a la Comisión Europea". "A pesar de la urgencia del asunto, el Ministerio no ha respondido", han criticado.

En este sentido, las organizaciones han incidido en que no piden que se paralice ningún procedimiento, sino que se les "informe y consulte como corresponde" a su papel de "interlocutores legítimos del sector. "La falta de respuesta de MITECO, aunque sea en forma de simple acuse de recibo, confirma el patrón de exclusión institucional que motivó nuestra queja", han lamentado.

Por ello, han reclamado que quede "constancia en acta" de la protesta formal por la "exclusión" del sector ganadero del trámite. A su vez, han pedido un compromiso escrito de la Dirección General de garantizar canales de notificación directa con las OPAs y cooperativas para cualquier procedimiento ambiental con impacto ganadero.

Asimismo, han demandado la convocatoria urgente de una reunión informativa, previa a la validación del informe en la Conferencia Sectorial, para conocer el contenido exacto que el Ministerio tiene previsto remitir a Bruselas.