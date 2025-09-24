El gasto medio por estudiante crece un 25% en los últimos cuatro años y se sitúa en 2.056 euros por curso

El servicio de comedor supuso un 14,6% del gasto total con una media de 809 euros por estudiante

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio por estudiante en el curso 2023-2024 ascendió hasta los 2.056 euros, un 25% más que hace cuatro años. En total, los hogares españoles desembolsaron 27.806 millones en servicios (1.677 euros) y bienes educativos (379 euros), según se desprende de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del Instituto de Estadística (INE) correspondiente al curso 2023/2024.

El número de total de personas que realizaron estudios (reglados o no reglados) fue de 13.523.500, de los cuales el 48,2% fueron hombres y el 51,8% mujeres. Por nacionalidad, el 87,7% de los estudiantes eran españoles, el 8,8% extranjeros y el 3,5% tenían la doble nacionalidad.

Por edad, el mayor número de estudiantes correspondió al intervalo de 15 a 19 años (19,3% del total), seguido del grupo de 10 a 14 años (18,5%) y del de 5 a 9 años (15,8%). Por su parte, las personas de 45 y más años supusieron el 8,8% del total de personas que realizaron algún tipo de estudios. De ellas, el 62,1% eran mujeres.

Respecto al gasto en la adquisición de bienes con finalidad educativos, el gasto total de los hogares en la adquisición de bienes con finalidad educativa fue de 5.126 millones de euros. El gasto medio por hogar en estos bienes fue de 683 euros.

En cuanto a la distribución por tipo de bien, los mayores gastos medios por hogar correspondieron a la adquisición de productos informáticos (199 euros). En cuanto a servicios educativos reglados, el gasto fue de 18.628 millones de euros y el mayor desembolso correspondió a matrícula y clases lectivas (50,4% del total). Por su parte, el servicio de comedor supuso un 14,6% y otros servicios complementarios un 11,5%.

El gasto medio por estudiante/usuario en matrícula y clases lectivas fue de 841 euros, en servicio de comedor fue de 809 euros y en clases particulares y de refuerzo de la enseñanza reglada de 546 euros. No obstante, el mayor gasto medio fue en otros servicios complementarios (transporte, alojamiento, etc.), con 1.118 euros.

Por nivel de estudios realizados, el mayor porcentaje de desembolso correspondió a los estudios universitarios, con el 41,8% del total. La Educación Primaria supuso un 18,9% y Secundaria un 13,3%.

GASTO POR ESTUDIANTE

En cuanto al gasto medio por estudiante, los mayores importes se dieron en otros estudios de educación superior (4.965 euros), estudios universitarios (3.466 euros) y 1º ciclo de Educación Infantil (1.760euros).

Por el contrario, los menores importes de gasto medio correspondieron a los otros estudios de educación secundaria (134 euros) y a los ciclos formativos de FP de Grado Medio (524).

ESTUDIOS REGLADOS Y NO REGLADOS

El 69,4% de los estudiantes cursaron sus estudios reglados en un centro público, el 18,1% lo hicieron en un centro concertado y el 12,6% en uno privado. En lo concerniente al gasto por tipo de enseñanza, el 47,8% correspondió a la enseñanza privada, el 34,8% a la pública y el 17,4% a la concertada.

Por nivel de estudios, el 38,3% del gasto en Educación Infantil correspondió a la enseñanza pública, el 34,2% a la privada y el 27,5% a la concertada. En Primaria, el 44,5% del gasto fue en enseñanza concertada, el 39,1% en pública y el 16,4% en la privada.

En Secundaria el 50,1% del gasto correspondió a la enseñanza privada, el 26,9% a la pública y el 23,1% a la concertada. Por último, en la educación superior, el 63,4% del gasto fue en enseñanza privada, el 36,1% en pública y el 0,6% en concertada.

El gasto medio por estudiante en la enseñanza pública fue de 837 euros, en la enseñanza concertada de 1.604 euros y en la enseñanza privada de 6.352 euros. La mayor diferencia del gasto medio por estudiante por tipo de centro se dio en la educación secundaria (412 euros en los públicos frente a 7.389 en los privados) y la menor, en la educación superior (1.533 euros en centros públicos frente a 6.358 en privados)

El gasto total de los hogares en servicios educativos de estudios no reglados fue de 4.052 millones. El 41,9% correspondió a estudios idiomas no oficiales, el 24,6% a la preparación de pruebas de acceso y oposiciones, y el 17,4% a enseñanzas artísticas.

Por tipo de estudio e intervalo de edad, la mayor aportación al gasto en los estudios de idiomas (51,2 % del total) correspondió al grupo de 0 a 14 años. En enseñanzas artísticas, los menores de 15 años fueron también los que contribuyeron en mayor medida al gasto total (65,8%).

Por su parte, en las pruebas de acceso y oposiciones la mayor aportación fue de las personas de 25 a 44 años con el 57,8% del total, mientras que en la realización de otros estudios no reglados, los que tuvieron un gasto más elevado fueron los de 25 a 44 años, con un 53% del total.