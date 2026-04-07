El Gobierno aprobará el próximo martes la reestructuración de Presidencia para atender a víctimas de abuso en la Iglesia

El ministro Félix Bolaños se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia. - EUROPA PRESS

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará el próximo martes 14 de abril, en Consejo de Ministros, el Real Decreto de reestructuración del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para incorporar la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que se ocupará de tramitar las solicitudes de reparación, en cumplimiento del protocolo firmado la semana pasada por el Gobierno, la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo.

Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este martes, durante un encuentro con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, en la reunión, que se ha celebrado en el Palacio de Parcent (Madrid), Bolaños les ha explicado cómo funcionará el nuevo sistema de reconocimiento y reparación, "que romperá con décadas de silencio e impunidad y permitirá dar respuesta a aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial".

Desde el Ministerio han precisado que se trata de un mecanismo "pionero" que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, "sin tope a las indemnizaciones".

De acuerdo con el protocolo firmado el pasado 30 de marzo, el Ministerio de Presidencia recibirá las solicitudes de reparación de las víctimas y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso. Si no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.