El Gobierno aprueba 1.200 millones de euros para nueve convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de cinco convocatorias para la contratación de personal investigador y la financiación de proyectos de investigación al que se unen otras cuatro más, que por su cuantía no han requerido este trámite. En total, suponen 1.207 millones de euros, financiados a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.

Éstas servirán para contratar de manera directa a 3.300 investigadores predoctorales y postdoctorales. Además, también financiarán 3.700 proyectos de investigación que van a provocar también la contratación de otros 17.700 estudiantes y investigadores.

"El paquete que traigo hoy, comparado con las mismas convocatorias en el año 2018, muestra que el presupuesto ha crecido un 74,5%. Este año continuamos aumentando su financiación, por ejemplo, con respecto al año pasado, un 13%", ha destacado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha explicado la noticia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Durante su intervención en el Consejo de Ministros, Morant se ha centrado en tres de las convocatorias. Una de ellas es la de proyectos de Generación de Conocimiento. Ésta va a recibir una inversión de 724 millones de euros al año y va a permitir 1.150 contratos predoctorales.

"Uno de cada tres proyectos va a incluir la contratación de un joven investigador", ha especificado.

Morant ha resaltado que "en esta convocatoria se incluye, por primera vez, el compromiso del Gobierno con el fin de la discriminación de las mujeres en la investigación en salud". En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo presentó el pasado junio el primer paquete de medidas del programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud'.

Entre las distintas líneas de acción recogidas allí, se encuentra una medida estructural de la convocatoria de Generación de Conocimiento para aumentar la masa crítica de personal investigador que estudia la salud de las mujeres. De esta manera, cada proyecto de esta temática tendrá asociado directamente un contrato predoctoral y se calcula que este año serán alrededor de 40 investigadores.

"(El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló en junio) de que le resultaba imposible que si hubiese una enfermedad que afectara a uno de cada siete hombres no se hubiese estudiado. Pues eso es una realidad que existe todavía no solo en nuestro país. Enfermedades como la endometriosis, patologías distintas, la menopausia, no han sido estudiadas", ha denunciado Morant.

CONTRATOS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO

Otra es la de Contratos Predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario (FPU), que estará dotada con 125,4 millones de euros y financiará hasta 875 ayudas. De acuerdo con Morant, va a permitir la contratación de 850 investigadores predoctorales. Además, este año se eleva el salario mínimo de los doctorandos hasta los 25.457 euros brutos anuales, un 55% más que en 2018.

Según ha explicado, este año constituirá la primera vez que la Agencia Estatal de Investigación gestione estas ayudas. Como novedad, ya no es necesario estar admitido o matriculado en un programa de doctorado para solicitar la ayuda: solo se exigirá al formalizar el contrato (antes era requisito desde la solicitud).

Además, las ayudas para estancias de investigación en el extranjero se incrementarán y se concederán de forma directa, sin necesidad de presentarse a una nueva convocatoria como hasta ahora. A su vez, también se han introducido nuevos criterios de evaluación: ahora se valorará no sólo la trayectoria académica del candidato, sino también la calidad y trayectoria científico-técnica del equipo en el que se incorporará.

"Con esto se va a favorecer que los beneficiarios traten de integrarse en los mejores centros de investigación de su especialidad, y no necesariamente en la misma universidad donde cursaron sus estudios de grado y máster", ha puesto en valor el propio Ministerio de Universidades.

LOS RAMÓN Y CAJAL, LOS "MÁS PRESTIGIOSOS DE ESPAÑA"

Por último, ha hablado de "la niña bonita", la convocatoria para contratos Ramón y Cajal, que constituyen los contratos postdoctorales "más prestigiosos de España" y una de las herramientas que ha permitido al Gobierno atraer talento científico. "Por ejemplo, en las últimas convocatorias alrededor del 30% de las personas seleccionadas con este contrato han venido del extranjero", ha señalado.

A este programa el Gobierno va a destinar 240 millones de euros, divididos en 350 ayudas. Este año, la ministra ha hecho hincapié en que el Gobierno no sólo va a elegir y contratar al investigador receptor de la ayuda, sino que le va a dar "como mínimo" 200.000 euros para desarrollar su propio proyecto.

"Los mejores investigadores, con las mejores ideas, van a tener la financiación para poder desarrollar esos proyectos de investigación", ha resumido.

Universidades ha informado de que las convocatorias aprobadas en el Consejo de Ministros también incluyen las de ayudas para contratos Juan de la Cierva, que apoya la contratación de doctores jóvenes para iniciar su consolidación como científicos, en otros centros diferentes a donde se formaron. Esta estará dotada con 61 millones de euros y el Ministerio prevé un total de 500 ayudas de 122.100 euros/ayuda a tres años. A su vez, también indica que la ayuda anual por contrato se aumentará de 35.000 euros a 35.700.

A su vez, el acuerdo al que se ha llegado hoy también incluye la convocatoria de ayudas para contratos Torres Quevedo. Ésta está dirigida a la contratación durante tres años de investigadores doctores en el sector empresarial y tecnológico. Cuenta con un presupuesto de 20,1 millones de euros y aumenta subvención para el coste de contratación máximo financiable (de 56.000 a 57.000 euros(años) como la retribución mínima exigida (de 29.070 a 29.650).

COLABORACIÓN INTERNACIONAL Y DOCTORADOS INDUSTRIALES

Al margen de estas convocatorias, Universidades también informa del lanzamiento de otras cuatro, que por su cuantía no han requerido pasar por el trámite del Consejo de Ministros.

Una de ellas es la de proyectos de Colaboración Internacional, que financia la participación de universidades, centros de investigación y otras entidades españolas en proyectos científicos internacionales que han sido seleccionados previamente en convocatorias competitivas europeas o internacionales. Estará dotada con 12 millones de euros.

A su vez, se inicia otra del Programa de Doctorados Industriales, que financia la contratación de jóvenes investigadores para la realización de tesis doctorales en empresas, centros tecnológicos o asociaciones empresariales. Por su parte, esta tiene un presupuesto de ocho millones de euros. Además, aumenta la subvención para el coste de contratación máximo financiable de 32.900 euros/año a 34.400 euros/año, así como la retribución mínima exigida de 24.400 euros/año a 25.400 euros/año.

Por su parte, la convocatoria de Personal Técnico de I+D, dotada con diez millones de euros, financia contratos de personal técnico y de gestión, no investigador; y la de Plataformas de Tecnológicas, con un presupuesto de seis millones de euros, financia la creación y consolidación de espacios de colaboración entre empresas, universidades, centros de investigación y otros agentes de I+D+i.