El Gobierno aprueba un crédito de 40 millones de euros para ampliar plantillas de AEMET y Confederaciones Hidrográficas

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c), durante su visita al Centro Nacional de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a 29 de agosto de 2025, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno incrementará las plantillas y aprobará una oferta de empleo público extraordinaria para las Confederaciones Hidrográficas y de las demarcaciones de costas en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, así como de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para dotarla de cobertura presupuestaria, ha aprobado un crédito extraordinario de 40 millones de euros.

La medida está incluida en el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros esta semana por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Este jueves ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con ella, el Ejecutivo quiere reforzar la lucha contra las emergencias climáticas, en particular en lo referido a las infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos.

Esta era una de las principales medidas que venían reclamando los sindicatos con representación en AEMET --CSIF, UGT y FSC-CCOO--, que en las últimas semanas se han concentrado frente a algunas de las sedes del organismo estatal para pedir mejoras laborales.

Por su parte, CSIF ha valorado positivamente esta medida "como consecuencia de la negociación y de la defensa firme de las/os empleados públicos". "Este logro debe servir también como impulso para seguir avanzando en el resto de mejoras pendientes en materia de empleo, condiciones laborales y estabilidad", ha indicado.