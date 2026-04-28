El Gobierno aprueba que las indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia estén exentas del pago del IRPF

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello (i) y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), durante la firma del acuerdo para reparar a víctimas de abusos prescritos.- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con el que, en el marco de otras medidas tributarias, se establece la exención del pago del IRPF a las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

"No existe dinero que pueda curar las profundas heridas que ha supuesto esta tragedia pero, en palabras del presidente del Gobierno, pues nada borra lo sucedido, pero el acuerdo impulsado era necesario. Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse. Los testimonios que ustedes también conocen encogen el corazón. Cuando reconocemos y apoyamos y acompañamos a las víctimas estamos haciendo que nuestro país sea mejor y el sistema fiscal no puede ser ajeno a esta sensibilidad", ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes, en su primera rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

España ha destacado que el acuerdo Iglesia-Estado para la reparación a víctimas de estos "abusos deleznables" en el ámbito eclesial fue logrado "en gran medida por la implicación personal del propio ministro" Félix Bolaños y de su equipo aunque ha reconocido asimismo "el trabajo de la Santa Sede y otras instituciones eclesiásticas".

Según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, la exención fiscal aprobada también afectará a las indemnizaciones que la Iglesia católica haya pagado o pague a través de sus propios sistemas.

La mismas fuentes han enfatizado que el Gobierno cumple así con "otra de las demandas de las víctimas" y con "uno de los puntos centrales" del "histórico" acuerdo Iglesia-Estado para la reparación a víctimas de abusos, al tiempo que "refuerza el compromiso que mantiene con ellas".

Esta medida ya fue avanzada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado 30 de marzo, tras la firma del protocolo entre Gobierno, Conferencia Episcopal Española (CEE), Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Defensor del Pueblo, para la reparación a víctimas de abusos en la Iglesia.

En aquella ocasión, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, señaló que desde la Iglesia hablaron de "la importancia de que por parte del Gobierno se dieran pasos a la hora de la exención fiscal de lo que suponen estas indemnizaciones".

"Para que esta desgravación, que esperamos se produzca si el Ministerio de Hacienda, ahora con nuevo responsable, da este paso, hace falta que esa condición de víctima sea reconocida y no por una entidad privada", puntualizó Argüello entonces.

Esta medida se toma en el marco del acuerdo firmado entre Gobierno e Iglesia el pasado 8 de enero, que concreta una nueva vía por la que las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, cuyos casos no puedan ser resueltos por la vía judicial, bien porque han prescrito o porque el agresor ha fallecido, puedan solicitar una reparación, ya sea económica, simbólica, restaurativa o espiritual. Las solicitudes pueden presentarse desde el pasado 15 de abril.

Se trata de un sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) en el que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tiene la última palabra y la Iglesia paga las indemnizaciones.