Gobierno aprueba un marco común de actuación contra incendios forestales para reforzar la coordinación de dispositivos

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el real decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

La norma establece un marco común de actuación para reforzar la eficacia, la seguridad y la coordinación entre las distintas administraciones y dispositivos operativos implicados en la lucha contra los incendios forestales.

El Ministerio ha defendido que este nuevo real decreto responde a "un riesgo creciente que afecta a todo el territorio nacional, intensificado por los efectos del cambio climático, con incendios cada vez más extensos, rápidos y complejos".

La nueva norma refuerza la capacidad del sistema público para anticiparse y responder de forma coordinada ante emergencias, mejorando la interoperabilidad de medios y la seguridad del personal que interviene en las tareas de extinción de los incendios forestales.

El real decreto, según ha destacado el Ministerio, es "coherente" con los compromisos asumidos en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que impulsa políticas públicas coordinadas para reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos.

El Departamento que dirige Sara Aagesen celebra que esta norma supone un "paso decisivo" en la consolidación de un sistema nacional de gestión de emergencias por incendios forestales, basado en la cooperación institucional, la prevención y la protección de los ecosistemas.

La norma articula cinco actuaciones clave destinadas a mejorar la coordinación operativa y la seguridad en la gestión de incendios forestales.

Así, establece una calificación homogénea de las unidades de extinción, que permitirá una identificación común de capacidades y facilitará la colaboración entre las diferentes administraciones públicas, así como un protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados para incrementar la seguridad y eficiencia de las operaciones con aeronaves.

Asimismo, recoge indicativos de radio unívocos, que armonizan la codificación de comunicaciones y reducen el riesgo de errores durante situaciones de emergencia; simbología común para mapas operativos, que facilita la interpretación compartida de la información geoespacial y la toma de decisiones en tiempo real; o el establecimiento de estándares de seguridad y equipos de protección individual (EPI), garantizando la protección del personal interviniente conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.

Estas medidas se integran en el sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley 43/2003, de Montes, y han sido elaboradas en el marco de los grupos técnicos especializados del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con la participación de todas las administraciones competentes.

El enfoque técnico del real decreto refuerza la cooperación entre niveles de gobierno, respetando el marco competencial y mejorando la respuesta conjunta ante incendios de gran magnitud.

El Ministerio ha señalado que el objetivo último "es proteger a la ciudadanía, salvaguardar los recursos naturales y garantizar la seguridad del personal que trabaja sobre el terreno, mediante una planificación preventiva más sólida y una respuesta operativa más eficaz en situaciones de emergencia".