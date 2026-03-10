El Gobierno concede la Gran Cruz al Orden del Mérito Civil a Fernándo Ónega a título póstumo

Archivo - El periodista Fernando Ónega (2i) a su llegada al acto ‘50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’ celebrado en el Congreso de los Diputados, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - José Ramón Hernando - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz al Orden del Mérito Civil a título póstumo al histórico periodista Fernando Ónega, considerado uno de los cronistas imprescindibles del periodismo español y una de las voces más relevantes y respetadas de la Transición, fallecido el pasado martes a los 78 años.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que Fernando Ónega "fue, entre otras muchas cosas, portavoz y director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez".

"Puedo prometer y prometo que, como maestro de periodistas y ejemplo de rigor y profesionalidad, le echaremos de menos", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo utilizando la célebre frase escrita por Fernando Ónega y pronunciada por el entonces presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, en 1977.

Con una extensa carrera periodística, Ónega trabajó en radio, prensa y televisión, tanto en su tierra natal, Galicia, como en Madrid, donde se convirtió en destacado cronista político.

Ónega (Mosteiro, Pol, Lugo, 1947) contaba con una gran vocación periodística que le llevó a publicar su primer trabajo en Galicia con solo 13 años, en 'La Noche de Santiago de Compostela'. Esta inquietud terminó de despegar dos años más tarde, cuando abandonó la carrera como seminarista y empezó a escribir una página semanal en 'El Progreso de Lugo'.

Su carrera dio el gran salto en Madrid, donde llegó a ser director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez. Así, se convirtió en el autor de buena parte de sus discursos, entre ellos el emblemático 'Puedo prometer y prometo', uno de los símbolos de la Transición que marcaría la comunicación política española.

Esta capacidad de comunicación y de análisis político dio pie a que durante 30 años mantuviera una sección diaria en 'Más de uno', el programa de radio de Carlos Alsina, llamada 'Puedo opinar y opino'.

Pero su verdadero "estreno" como periodista, según su propia definición, le llegó siendo director de informativos de Cadena SER, cuando se enfrentó a uno de los hitos de su carrera con el golpe de Estado del 23F. Mantuvo toda la noche la retransmisión en directo, informando a la sociedad en todo momento, como él mismo narró en un podcast, 'Maestros del Periodismo'. Para Ónega, este suceso histórico marcó un antes y un después para el periodismo.

Fue director de informativos de la Cadena SER y de la Cadena COPE, además de director general de Onda Cero, así como de diversos programas de Televisión Española. También presentó los espacios informativos de Telecinco y Antena 3 y colaboró como contertulio en varios programas de debate.

En prensa escrita, dirigió el 'Ya', fundó 'El Confidencial' y la agencia 'Off the record' (OTR Press). En los últimos tiempos fue columnista de 'La Vanguardia' y 'La Voz de Galicia'.

Otro de sus proyectos de relevancia fue 65YMÁS, en el que ejerció como presidente desde el año 2019 y que impulsó como diario referente en el segmento de las personas mayores. "Quiero dedicarme a ayudar a la gente que tiene tantos años como yo o más. Aspiro, con humildad, a liderar la revolución de los senior", dijo el periodista.

Para Ónega, su sueño era hacer de los medios informativos "el puerto refugio de la verdad", como manifestó en un discurso ante la Asociación de Prensa de Madrid (APM).

Tras más de cuatro décadas de exitosa carrera, Ónega decidió dar un paso al lado en septiembre de 2022 y se despidió recordando su intensa dedicación, que también heredarían dos de sus tres hijos, Cristina y Sonsoles Ónega. "Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida", dijo.

Su vocación fue premiada en 2020, cuando recibió su tercer Premio Ondas, esta vez a mejor labor profesional. El jurado reconoció "su fecunda carrera en la radio, tanto en su faceta directiva como ante el micrófono, desarrollada en las principales cadenas". "Fue pionero de la incorporación de los espacios de opinión en la radio, y sigue todavía hoy aportando una mirada ponderada sobre la actualidad", valoró.

A ese galardón se sumaron otros, como el Premio Godó, varias Antenas de Oro y Micrófonos de Oro, la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia, o los nombramientos como Hijo Predilecto de Pol, o Hijo Adoptivo de Lalín y de la Provincia de León.