El Gobierno elaborará informes mensuales sobre el discurso de odio racista y xenófobo en redes sociales

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (Oberaxe) realizará un informe mensual, que comenzará este mes de octubre, con el objetivo de poder intensificar e impulsar medidas contra el racismo y xenofobia, mediante la monitorización del discurso de odio en las principales redes sociales de España.

En este informe se ofrecerán el número de casos de discurso de odio, el número de casos retirados por las plataformas, los grupos diana más afectados por el discurso de odio (norte de África, musulmanes, inmigrantes en general, menores no acompañados, etc.), la distribución del discurso de odio según tipología del lenguaje (discurso agresivo explícito, discurso discriminatorio no agresivo y discurso irónico o sarcástico) y la tipología del contenido (incita a la violencia, incita a la expulsión, etc.)

Además, el Oberaxe incluirá en su informe mensual una valoración sobre lo más destacado de cada mes, así como datos sobre la posible vinculación de los discursos con situaciones concretas, como sucesos o celebración de determinados eventos.

Como se indica desde este observatorio, una vez que se firme el convenio entre el Ministerio de Migraciones y LALIGA, los informes contendrán todavía más elementos y criterios de valoración, así como se podrán analizar y, por tanto, también reportar y denunciar, un número de conversaciones o mensajes notablemente más elevado.

En su último informe, el Oberaxe concluye que más de la mitad del discurso de odio publicado en redes sociales responde a bulos e informaciones falsas

Repuntan también los contenidos de discurso de odio en el ámbito del deporte, con los Juegos Olímpicos como principal evento en el que se produjo contenido racista.