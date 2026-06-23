El Gobierno enviará a la UE "toda la información" sobre el lobo tras apoyar las CCAA el informe que avala su caza

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 19 de junio de 2026, en La Iglesuela del Tiétar, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - El Retorno Producciones - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado este martes que "en vista de las discusiones y de la votación" de este lunes en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, remitirá a la Unión Europea (UE) "toda la información" sobre el lobo".

"A la vista de las discusiones que mantuvimos ayer y de la votación, lo que vamos a hacer es enviar toda la información", ha indicado tras un mantener una reunión con agentes del sector gasista y del sector petrolero (CORES, AICE, EXOLUM, Enagás y Sedigas).

La Conferencia Sectorial estudió tanto el informe elaborado por el Ministerio a partir de datos de las Comunidades Autónomas (CCAA) que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar, como otro que dice que lo contrario. Este último recibió el apoyo de todas las CCAA excepto Cataluña (que votó a favor del de MITECO) y País Vasco y Castilla-La Mancha, que se abstuvieron.

Aagesen, que presidió ayer la reunión, ha recordado que el informe del lobo fue el primero sometido a alegaciones y que el Ministerio recibió "3.400, prácticamente la totalidad" a favor del texto de Transición Ecológica. Por su parte, ha incidido en que desde su Departamento ministerial se basó en el "rigor técnico" para elaborarlo y que van a seguir apoyando la "información rigurosa" respecto a la especie.

"Así se lo hemos transmitido también a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, que creo que también comparte que es fundamental que la información que se tenga sobre cada una de las especies tiene que estar guiada por esa información científica y técnica", ha explicado.