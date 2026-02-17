El Gobierno lamenta las muertes de cinco jóvenes en un incendio y de una mujer por la borrasca en Barcelona

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lamentado la muerte de cinco jóvenes en el incendio de un trastero en Manlleu (Barcelona).

"No hay palabras suficientes de consuelo en estos duros momentos para familiares, para amigos, les mando en nombre de todo el Gobierno de España toda la fuerza para afrontarlo", ha indicado Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

Saiz ha aprovechado también para expresar sus condolencias a la mujer fallecida a consecuencia de los efectos de la borrasca cuando trabajaba en una fábrica en Barcelona. La ministra ha expresado su pesar a los familiares de la persona fallecida y ha expresado un mensaje de "ánimo" a los afectados por las consecuencias de los temporales.