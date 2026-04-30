El Gobierno movilizará 8.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar la Estrategia Nacional Deep Tech

El Gobierno Movilizará 8.000 Millones De Euros Hasta 2030 En El Desarrollo De La Estrategia Nacional Deep Tech, Un Plan Que Busca Transformar El Potencial Científico En Liderazgo Tecnológico En España, Según Ha Informado El Ministerio De Ciencia. - CIENCIA

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno movilizará 8.000 millones de euros hasta 2030 en el desarrollo de la Estrategia Nacional Deep Tech, un plan que busca transformar el potencial científico en liderazgo tecnológico en España, según ha informado el Ministerio de Ciencia.

En su intervención en la presentación de la Estrategia Deep Tech en Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido un país que apoye la ciencia para que "las ideas no se queden en el cajón, no vuelvan a alimentar la nómina del pudo ser y no fue", sino que "lleguen a la línea de montaje".

La titular de la cartera de Ciencia se ha referido así a la "trasformación acelerada y competencia global intensa en la que la soberanía no se declama, se construye con ciencia, con industria y con tecnología" con la que los países "progresan y sin ellas retroceden".

Según Morant, "no hay autonomía estratégica sin autonomía tecnológica" y, como ejemplo, ha mencionado el caso del "ingeniero granadino que diseñó en 1935 el traje con el cual la humanidad llegaría al espacio pero no pudo fabricarlo y la tela de su globo acabó convertida en chubasqueros".

Frente a esto, ha señalado a los investigadores y emprendedores que están "hoy en laboratorios y plantas de toda España diseñando los alimentos del futuro, la energía limpia y la industria del futuro". En su opinión, "esta estrategia es la garantía de que esta vez las ideas no se queden en el cajón, no vuelvan a alimentar la nómina del pudo ser y no fue".

A juicio de Morant, "de esta estrategia depende que esa ciencia puntera y esa tecnología profunda llegue a la línea de montaje y éste es el objetivo, que lo que se descubre en España también se fabrique en España y que genere empleo en España".

Para la ministra, "la ciencia que ya está cambiando el mundo" debe ser "industria de vanguardia al servicio de la sociedad" y ha garantizado que más del 70% de los recursos de la estrategia Deep Tech van directamente al tejido empresarial, "para acompañar al escalado de los proyectos, su industrialización y su salida al mundo".

Se ha referido también a la rentabilidad "extraordinaria" de invertir en proyectos y como ejemplo ha mencionado el caso de una empresa de Salamanca que ha desarrollado una tecnología patentada en 150 países "para transformar un gusano de la harina en proteína para alimentación animal, fertilizante orgánico y biomateriales, sin emisiones, sin residuos" o la empresa que lleva más de una década fabricando reactores de membrana que producen hidrógeno limpio de alta pureza allí donde se necesita, sin necesidad de transportarlo.

Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha manifestado: "No estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de un cambio social, de un cambio económico, de bienestar, de salud, de empleo, de sostenibilidad. Y, por eso, las deep tech necesitan un apoyo público decidido y una orientación democrática. No podemos dejarlas en manos de grandes corporaciones".

Además, González Veracruz ha subrayado que "el Gobierno de España lo tiene claro: la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio del bien común, con un desarrollo ético, responsable y respetuoso con los derechos humanos y con las personas siempre en el centro, con criterios de cohesión y de equidad, no dejando a nadie atrás". "Y esa es la voz poderosa que lidera España en Europa y en el mundo", ha recalcado.

EJES DE LA ESTRATEGIA DEEP TECH

En este sentido, Ciencia ha detallado que la Estrategia se articulará en torno a tres grandes ejes: reforzar las capacidades científicas y tecnológicas; fortalecer el tejido empresarial desde la investigación hasta el mercado; y construir un ecosistema coordinado entre administraciones públicas, centros de investigación y empresas.

El Ministerio ha detallado que se centrará en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, la robótica avanzada, los nuevos materiales, los semiconductores y las energías limpias.

Morant ha puesto como ejemplo el proyecto WISER, en el ámbito de la fusión nuclear, la misma energía que alimenta a las estrellas en el cosmos, aplicada aquí, en la Tierra. Este proyecto, cuya inversión alcanzará los 500 millones de euros, es fruto de la alianza entre el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la empresa Técnicas Reunidas.

Ciencia ha puntualizado que más del 70% de los fondos previstos se destinarán directamente al tejido productivo para acompañar el escalado de proyectos, su industrialización y su salida a mercados internacionales.

"Queremos que lo que se descubre en España, también se fabrique en España y genere empleo en España. Que la ciencia, que ya está cambiando el mundo, sea industria de vanguardia al servicio de nuestra sociedad. Estamos en marcha. Y no vamos a detenernos. Make Science Spain's future", ha señalado la ministra.