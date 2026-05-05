El Gobierno prepara la inminente visita del Papa con una reunión de Bolaños y el nuncio apostólico en España

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo, durante su reunión para preparar la visita del Papa León XIV a España. - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños se ha reunido este martes con el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo, para preparar la inminente visita del Papa León XIV a España.

Durante la reunión, ambas partes han abordado los aspectos organizativos e institucionales del viaje apostólico, que está considerado un "acontecimiento de gran trascendencia institucional, social y cultural", según ha informado el Ministerio a través de un comunicado.

En concreto, el Papa visitará Madrid, Barcelona y Canarias, del 6 al 12 de junio y según adelantó el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, José Manuel Albares, tras su reunión de este lunes con el sumo pontífice en el Vaticano, hablaron de "algunos detalles y de algunos de los momentos" como "la visita a la Sagrada Familia".