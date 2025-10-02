El Gobierno publica su plan para impulsar la radio digital en España, una reorganización que no genera canales libres

El Plan Spain Audiovisual Hub ya ha movilizado cerca de 1.600 millones de euros. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado este jueves el texto del proyecto de real decreto que impulsa la radio digital terrestre en España con tecnología DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) para someterlo a audiencia pública, una reorganización que no genera canales libres.

"Esta iniciativa representa un paso clave hacia la modernización del sector radiofónico español. La tecnología DAB+ permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y optimiza la codificación de la señal de audio, haciéndola más robusta ante interferencias", ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

En este sentido, el departamento que dirige Óscar López ha señalado que los receptores más modernos tienen incorporada ya esta tecnología y la normativa europea exige que todos los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea incluyan receptores compatibles con DAB+.

Asimismo, ha explicado que la tecnología DAB+ posibilita formatos avanzados de audio (como el sonido multicanal) y permitirá la incorporación de funcionalidades como el sistema de Alerta Automática de Seguridad, ASA, según sus siglas en inglés.

"Este sistema se ajusta a la zona de la emergencia y permite la emisión de mensajes hablados con locutores que proporcionan la información y las indicaciones que sean necesarias. Asimismo, permite ofrecer información adicional en forma de texto e imágenes en los receptores de radio", ha remachado.

PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN

Para las emisiones de ámbito estatal, el texto establece que la evolución a esta tecnología sea obligatoria y sincronizada. Además, a RTVE se le atribuye un bloque de frecuencias en exclusiva que le va a permitir incrementar su capacidad de oferta de contenidos. También tendrá mayores obligaciones de cobertura y deberá alcanzar el 85% de la población en 24 meses. Los licenciatarios privados se integrarán en otro bloque, donde se mantendrán las obligaciones de cobertura actual.

Según ha destacado el Ministerio, esta reorganización no genera canales libres, por lo que no es necesario convocar nuevos concursos de licencias de radio. Asimismo, este plan no afecta a las emisiones analógicas, por lo que se mantendrá la situación tanto en Onda Media (OM) como en Frecuencia Modulada (FM).

Para los canales de ámbito autonómico y local se plantea una evolución a DAB+ en dos fases. En la primera fase cualquier radiodifusor puede evolucionar a DAB+ en cualquier momento y de manera independiente, siempre que no afecte al resto de operadores ni a la planificación de canales. En una segunda fase, la comunidad autónoma decidirá la fecha en la que, de manera obligatoria y sincronizada, las emisiones de las redes de ámbito autonómico y local de su comunidad se realizarán exclusivamente con tecnología DAB+.