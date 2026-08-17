El Gobierno reconoce "el esfuerzo" de la UME en la lucha contra el fuego tras el accidente en Peñas de Riglos (Huesca)

Helicóptero recoge agua de una piscina de plástico en Atarés durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reconocido "el enorme esfuerzo, compromiso y entusiasmo" a la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras fallecer este domingo Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV de Zaragoza mientras luchaban contra el fuego en Las Peñas de Riglos (Huesca).

El accidente se produjo en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se concentraban este domingo las labores de extinción. Uno de los militares falleció en el acto y los otros tres ocupantes del vehículo siniestrado resultaron heridos --uno de ellos fue atendido 'in situ', otro fue llevado al Hospital de Jaca y otro requirió traslado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza--. Los tres heridos han recibido el alta este lunes.

"Quiero reconocer una vez más el enorme esfuerzo, compromiso y entusiasmo de todos los efectivos y profesionales que están trabajando en primera línea frente al fuego. Su labor, muchas veces en condiciones extremas, es absolutamente imprescindible, todo nuestro reconocimiento, gratitud por su trabajo y por su profesionalidad", ha recalcado la ministra.

Así se ha expresado Saiz en su comparecencia ante los medios tras su reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea de la ciudad autónoma.

"No puedo terminar sin mandar todo mi cariño y mi solidaridad en nombre del Gobierno de España a la familia y a los compañeros del militar de la UME, fallecido en un accidente mientras trabajaba en las labores de extinción del incendio en las Peñas de Riglos (Huesca)", ha añadido. A su vez, ha traslado sus deseos para la "pronta recuperación" de los tres militares de la UME que resultaron heridos en el siniestro.

Precisamente, el Gobierno de Aragón y representantes de las instituciones aragonesas han guardado este lunes un minuto de silencio en memoria del fallecido. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha firmado un decreto por el que se declara luto oficial en la Comunidad Autónoma hasta las 12.00 horas de este martes, 18 de agosto.

La declaración de luto se suma al homenaje celebrado este lunes en el Centro de Emergencias 112, un espacio especialmente vinculado al trabajo de coordinación y respuesta ante las emergencias que afectan a la Comunidad. Desde allí se ha querido poner en valor la labor de quienes participan en los operativos destinados a proteger a la población y al territorio.