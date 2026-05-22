El Gobierno remitirá en "próximos días" al Consejo de Estado la ley que reconoce la cotización de pastores evangélicos

Archivo - Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. - FEREDE - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está trabajando en un real decreto que reconozca los derechos de cotización y ante la Seguridad Social de los pastores evangélicos, que "en los próximos días" remitirá al Consejo de Estado para que emita dictamen consultivo sobre su contenido, como "último paso previo" a su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

"Espero que muy pronto pueda ver la luz este asunto que sé que os preocupa y que también nos preocupa a nosotros", ha explicado este viernes el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera Rodríguez, durante su participación en el acto conmemorativo del 70ª Aniversario de la Comisión de Defensa Evangélica y 40º Aniversario de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), en el Congreso.

En su intervención, el subsecretario de Presidencia ha afirmado que el Estado tiene una "deuda histórica" con los pastores evangélicos que no han podido ver reconocidos su derecho a la cotización y sus derechos ante la Seguridad Social "de manera adecuada". "Es algo que viene a hacer justicia", ha manifestado, para después felicitar a ambas organizaciones por sus respectivos aniversarios.

Según Herrera, desde el año 1992 hasta la actualidad, la relación con los poderes públicos y con gobiernos "se ha caracterizado por la fluidez, por la lealtad mutua, por la sinceridad también a la hora de plantear las diferencias y los puntos de encuentro".

Asimismo, el subsecretario ha puesto en valor la labor que desempeña FEREDE, con 2.000 entidades vinculadas, de las que dependen 4.763 lugares de culto, 120 entidades sociales, y ha destacado su "presencia social muy relevante".

"Hablamos de actividades tan necesarias como la atención a personas y acogida a personas migrantes, la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la cercanía y la proximidad con las personas, con los colectivos más vulnerables, con la protección a los refugiados o con la cooperación internacional al desarrollo", ha asegurado.

"NEUTRALES" ANTE DISTINTAS OPCIONES RELIGIOSAS

Herrera también ha manifestado que los poderes públicos deben "ser neutrales ante las distintas opciones religiosas" de la ciudadanía, pero no en la defensa de los derechos humanos y fundamentales. "La libertad religiosa es un derecho fundamental y, por tanto, tampoco somos neutrales en la defensa de este derecho fundamental y en hacerlo compatible con el ejercicio de otros derechos fundamentales imprescindibles y necesarios", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de FEREDE, Esteban Muñoz de Morales, ha afirmado: "Para nosotros, esta celebración no es solamente una mirada hacia el pasado, sino también la afirmación de nuestra presencia, nuestra contribución y nuestro compromiso con la España del siglo XXI".

De este modo, quieren "visibilizar el protestantismo español contemporáneo, que es diverso, plural y heredero de una historia compleja, marcada por la perseverancia de generaciones que sostuvieron su fe incluso en contextos de gran dificultad".

"Recordamos a quienes nos precedieron, a quienes defendieron su conciencia cuando hacerlo tenía un coste personal, social e incluso jurídico. Seguramente a todos ellos les hubiera gustado ver y presenciar este acto", ha manifestado Muñoz de Morales.

"ESTEREOTIPOS E INCOMPRENSIONES"

A su juicio, en España "todavía persisten estereotipos e incomprensiones hacia la realidad evangélica". "Los evangélicos españoles forman parte de la historia, de la vida social y del presente democrático de este país. Por eso, también creemos que el conocimiento mutuo, el rigor y el diálogo siguen siendo herramienta imprescindible para fortalecer la convivencia", ha defendido.

En su discurso, Esteban Muñoz de Morales ha asegurado que "existe aún una deuda histórica de reconocimiento hacia la contribución del protestantismo a la libertad religiosa y de conciencia en España". "Una deuda que no busca confrontación, sino verdad histórica y reconocimiento justo dentro de nuestra democracia", ha remarcado.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de FEREDE, Carolina Bueno, ha puesto en valor que, en la actualidad, la comunidad evangélica se ha consolidado como la segunda confesión religiosa de España y que las iglesias protestantes realizan "una importante labor" en la sociedad, prestando asistencia religiosa y atención espiritual, "posibilitando el ejercicio del derecho de libertad religiosa de miles de ciudadanos".

Carolina Bueno ha señalado que "aún persisten retos y dificultades importantes en materia de libertad religiosa", ya que siguen "existiendo situaciones de discriminación, de desigualdad y algunos prejuicios hacia las minorías religiosas".

"Creemos que es necesaria una mayor normalización de la diversidad en la vida pública y en las instituciones, y observamos con preocupación cómo determinados prejuicios, estereotipos y discursos de estigmatización hacia los protestantes continúan presentes e incluso parecen intensificarse en los últimos tiempos", ha dicho la secretaria ejecutiva de FEREDE.

Finalmente, Carolina Bueno ha concluido que "la libertad religiosa no puede entenderse únicamente como tolerancia, sino también como reconocimiento efectivo, como respeto y como igualdad en la participación social e institucional".