Gobierno valora si retira el Interés Turístico Nacional a Semana Santa de Sagunto tras queja por discriminar a mujeres

Archivo - Decenas de cofrades con capirote durante una procesión. - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está valorando si hay "indicios suficientes" de "pérdida sobrevenida" de la categoría de Fiesta de 'Interés Turístico Nacional' en la Semana Santa de Sagunto (Valencia), tras recibir una queja por discriminación a las mujeres.

Fuentes del Ministerio de Industria y Turismo han precisado a Europa Press que han recibido esta queja y "está en proceso de valoración" pero "no hay ninguna decisión tomada".

La Semana Santa de Sagunto fue declarada 'Fiesta de Interés Turístico Nacional' en julio de 2004, hace casi 22 años. Se trata de una denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico.

Las declaraciones de Interés Turístico Nacional e Internacional se hallan reguladas por la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, y para su concesión se tiene en cuenta su antigüedad, continuidad en el tiempo, arraigo y participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y las acciones promocionales realizadas al efecto.

La orden contempla en su artículo 13 que la declaración podrá ser revocada cuando "haya dejado de cumplir alguno de los requisitos" exigidos, mediante "resolución motivada y previa instrucción del correspondiente expediente".

El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto lleva protestando desde hace años para conseguir que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto admita a mujeres como cofrades. Desde 2021, todos los martes santos, protestan a las puertas de la Ermita de la Sangre --sede de la cofradía-- para que modifiquen los estatutos, que actualmente solo contemplan la admisión de varones.

"LA IGUALDAD NO PUEDE ESTAR EN ENTREDICHO"

La portavoz de Semana Santa Inclusiva de Sagunto, Blanca Ribelles, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que sería una "lástima que la Semana Santa Saguntina no sea de Interés Turístico" pero ha precisado que "hoy por hoy la igualdad no puede estar en entredicho y el Estado no puede apoyar una fiesta cuando discrimina a la mitad de la ciudadanía". En todo caso, ha aclarado que el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto no ha sido el que ha presentado la denuncia al Ministerio.

Ribelles espera que sea la propia cofradía la que decida cambiar los estatutos y sustituir "varón" por "persona" para incluir a las mujeres y que puedan participar en la Semana Santa "en igualdad de condiciones". "No es justo que mi hijo, mi padre o mi hermano puedan ser cofrades y yo no pueda", ha lamentado, añadiendo que, en la actualidad, ellas tienen el papel de "acompañantes y espectadoras".

Según ha explicado la portavoz del colectivo, la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto data de 1492 y cuenta con 1.700 cofrades, todos ellos hombres. En 2021, según ha recordado, un grupo de cofrades recogió firmas para instar a la junta a modificar los estatutos para incluir a las mujeres y aunque perdieron la votación, apunta que hubo un avance pues un 44% votaron a favor de la entrada de mujeres (frente a los 9 'síes' de otra votación que se produjo en 1999).

Ribelles ha señalado que los cofrades han vuelto a recoger firmas a favor de la admisión de mujeres y está prevista una asamblea extraordinaria posterior a una asamblea ordinaria a finales del mes de marzo, en la que esperan que vuelva a celebrarse una nueva votación.

Aunque en su caso no han acudido a los tribunales para denunciar esta discriminación, no es el primer caso que se da en España relativo a la no admisión de mujeres en asociaciones religiosas.

En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de amparo promovido por una mujer canaria que denunció que no se le permitía acceder a la asociación religiosa 'Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna' por el mero hecho de ser mujer.

La recurrente solicitó incorporarse a esa asociación de "caballeros" fundada en el siglo XVII a pesa de que en sus estatutos, en el artículo 1 indicaba que no era posible que ingresaran en la misma mujeres.