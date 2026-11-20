La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras un Consejo extraordinario de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este viernes la aprobación de un real decreto-ley para adaptar el comercio de derechos de emisión a las reformas europeas y cumplir el requisito de transposición necesario para acceder a más de 6.800 millones de euros de financiación comunitaria del Fondo Social por el Clima.

La norma adapta el marco regulatorio español a los objetivos climáticos y energéticos europeos e incorpora el ETS2, un nuevo sistema de comercio de emisiones que extiende el principio de 'quien contamina paga' a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los combustibles utilizados en edificios, el transporte por carretera y otros sectores previstos por la normativa europea.

De acuerdo con Transición Ecológica, las obligaciones recaen en las empresas que comercializan los combustibles, no directamente en los consumidores finales, e incluyen el seguimiento y la notificación de emisiones, iniciados en 2024, y la entrega de los correspondientes derechos de emisión a partir del 1 de enero de 2028.

ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS PARA LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE

Asimismo, la norma actualiza las reglas aplicables a la industria, la generación eléctrica y la aviación e integra plenamente el transporte marítimo en el sistema europeo.

Para la industria y la generación de electricidad, fija una reducción de emisiones del 62% en 2030 respecto a 2005 e impulsa tecnologías limpias y el Fondo de Innovación. También contempla la incorporación de nuevas tecnologías, como el hidrógeno renovable, al que se asignan derechos gratuitos.

La vicepresidenta ha subrayado que el texto da "seguridad jurídica" a un amplio número de operadores afectados por este marco: 900 instalaciones industriales y energéticas, 30 operadores aéreos, 600 navieras, 1.000 distribuidores de combustibles y más de 2.000 importadores, que, según ha señalado, "llevan tiempo pidiendo esa seguridad".

RECURSOS PARA VIVIENDA Y MOVILIDAD

Aagesen también ha indicado que los ingresos del sistema de comercio de derechos de emisión contribuirán a financiar el Fondo Social por el Clima y ha insistido en que la transposición de la norma era necesaria para acceder a los recursos europeos.

Según ha expuesto, España podría recibir más de 6.800 millones de euros durante el periodo 2026-2032. Esta financiación, que requiere una cofinanciación nacional del 25%, permitiría movilizar alrededor de 9.000 millones para desarrollar las medidas contempladas en el Plan Social para el Clima.

Además, a estos recursos se sumarán los futuros ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión del ETS2, que podrán contribuir a financiar actuaciones vinculadas a la transición energética y climática.

La ministra ha explicado que estos recursos permitirán financiar la rehabilitación de barrios y viviendas, las intervenciones en entornos urbanos vulnerables, la promoción de vivienda social, el fomento de la movilidad rural y un transporte público accesible y asequible.

"Por lo tanto, estamos dando un paso necesario para ese compromiso de una España que se descarboniza, pero que siempre acompaña a los más vulnerables, a una transición justa", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.