Golpe, Franganillo, Cardero, Hornillos y Samitier reivindican el "rigor y credibilidad" de los medios frente a las RRSS

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Nacho Cardero, Carlos Franganillo, Sandra Golpe, José Luis Hornillos y Encarna Samitier han reivindicado este jueves el "rigor" profesional y la "credibilidad" de los medios de comunicación tradicionales como garantías frente la falta de responsabilidad de las redes sociales y plataformas.

Así lo han defendido este jueves durante su participación en la jornada anual de UTECA bajo el título 'La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos', celebrado en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.

En la mesa redonda 'Entornos seguros, responsables y confiables', la directora y presentadora Antena 3 Noticias Sandra Golpe ha defendido "el valor de los medios de comunicación, del periodista que verifica, que contrasta antes de emitir" y la responsabilidades de los medios sobre lo que publican.

Según ha señalado la periodista, esa responsabilidad editorial no existe en las plataformas digitales, donde "circulan un montón de historias, de imágenes que no son verificadas" y "de las que nadie se hace responsable". "Hay algoritmos que crean adicciones en determinadas plataformas, adicciones a las redes sociales y nadie se hace responsable", ha manifestado la periodista de Antena 3, que lo ha calificado de "jungla digital".

"Somos un entorno seguro, un entorno confiable y me imagino que si yo tuviera una empresa me querría anunciar en donde nosotros trabajamos, en estos medios de comunicación", ha declarado la presentadora de Antena 3, que ha defendido que cuando suceden acontecimientos importante la ciudadanía se informa en la televisión "en masa".

GOBERNANZA Y CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

Por su parte, el director de El Confidencial, Nacho Cardero, ha hecho "elogio" y "una defensa tanto de la prensa como de los periodistas". En este sentido, ha indicado que los medios o la prensa "no son cualquiera, sino que tienen una estructura, una gobernanza, unos códigos deontológicos y unos profesionales detrás, que es lo que los distingue del resto".

Cardero ha afirmado que los periodistas no se dedican "ni a derribar gobiernos, ni a criticar empresas, ni a entretener". "Yo me dedico a informar", ha declarado, para después defender la importancia de distinguir a los medios de la "selva".

En este marco, el director de El Confidencial ha asegurado que "en vez de luchar por las redes sociales, luchar por el real time, por la última hora", va a tener que confeccionar la redacción para ofrecer al lector contenido cualitativo de investigación, análisis que no se puede encontrar en otros sitios y audiovisual, que es más difícilmente replicable por las plataformas.

Además, ha declarado que "cuando todo el mundo está tan nervioso", él está "encantado". "Por fin, me van a decir que haga lo que siempre quise hacer, periodismo", ha subrayado Nacho Cardero.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS

Para director de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, los medios están ante una "auténtica revolución" que entraña "muchas oportunidades y tiene muchos riesgos también", y que "como en toda selección natural, algunos sobrevivirán, otros no".

"Quienes sepan sacar ese valor añadido, sin duda tendrán algo que aportar a la sociedad y quienes simplemente se intenten sumar a este lenguaje y enloquecer en este torbellino, posiblemente acaben contaminados y ya no sepan distinguir qué es periodismo, qué es marca, qué es confianza y qué no lo es", ha declarado.

En su opinión, en esa "debilidad" de los medios tradicionales en cuanto a la velocidad está también su "fortaleza", que es "el proceso de la verificación, el proceso de trabajar temas propios, de ofrecerle valor añadido a la ciudadanía y al espectador". Eso "lleva más tiempo que la vorágine" de Internet, de las redes sociales y "de toda esta locura", ha resaltado.

"Cuando viene la inundación, porque ahora mismo las estrategias de comunicación son pura inundación, cuando viene esa inundación, ver una mano reconocible, una cabeza que asoma, que te sube a un tejado, te da mucha seguridad", ha manifestado Franganillo, que piensa que "por ahí está el único camino".

Encarna Samitier, presidenta de 20 Minutos, ha asegurado que los medios ofrecen al ciudadano "la trazabilidad, la confianza, la obligación" de que tienen "nombre y apellidos". "Nada del periodismo ciudadano. ¿Qué me estás contando? Yo, con un extintor, no soy un bombero. No, necesitamos profesionales", ha aseverado.

Por otro lado, Samitier ha explicado que para dar periodismo gratis "cuesta mucho dinero hacerlo" y "a los editores les tienen que salir las cuentas". "Apadrina al buen periodismo", ha declarado la presidenta de 20 Minutos, que ha insistido en que "la información buena, la verdad es cara y la mentira es barata".

El director de Contenidos de Trece, José Luis Hornillos, ha indicado que las televisiones tienen que "ser capaces de decirles a los anunciantes, como dicen los chavales, que les renta invertir" en ellas porque tiene "una serie de mecanismos que les hace muy fiables".

Hornillos ha destacado la medición de audiencia, las licencias gubernamentales para emitir o la regulación de los medios que les hace estar "vigilados". El director de Contenidos de Trece ha añadido que son "fiables" porque tienen a periodistas que mandan a las coberturas frente a "otros entornos" que no tienen esa capacidad; la figura del presentador que hace que sea "creíble" un determinado programa; y la marca.