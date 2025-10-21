Gonzalo Pinillos estrena el videoclip de 'Érase una vez' ('Once upon a time)', propuesta de España para EuroJunior 2025 - RTVE

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de España en Eurovisión Junior 2025, Gonzalo Pinillos, ha presentado el videoclip de 'Érase una vez' ('Once upon a time)', la canción con la concursará en la XXIII edición del certamen organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que se celebrará en Tiflis (Georgia), el próximo 13 de diciembre.

Así lo ha explicado RTVE, que ha detallado que el videl está dirigido por Jimmy Llamas, con vestuario de Raúl Amor. "Sumerge al espectador en un viaje visual del joven artista a través de distintos escenarios de aventuras y fantasía", ha añadido.

La canción transmite un mensaje de fomento de la cultura y la literatura dirigido a todas las edades e idiomas. "Desde pequeño mis libros favoritos han sido los de fantasía, como 'Matilda'. Ahora me estoy leyendo 'Los Juegos del Hambre'. Es una muy buena oportunidad para enseñar mi amor por la lectura a través de mi canción para Eurovisión Junior", ha explicado.

El jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, ha asegurado que Gonzalo tiene "una gran voz, una gran expresividad, una formación musical enorme". "Hemos querido que todo esto formase parte del ADN tanto de la canción como del videoclip", ha declarado, para después avanzar que algún elemento del videoclip formará parte de la puesta en escena en Eurovisión Junior.

Además, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha señalado que la candidatura de España, acompañada de este videoclip, "es una gran oportunidad para soñar", para perderse "entre todos estos maravillosos libros y sus aventuras, y para recorrer junto a Gonzalo su sueño hacia Eurovisión Junior".

Según ha indicado RTVE, el videoclip basa su universo creativo en dos ambientes contrapuestos, cada uno con su carga simbólica: al inicio, el cantante aparece inmerso en la atmósfera literaria de la biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, rodeado de estanterías y libros.

A medida que avanza la historia que está leyendo, el protagonista y el espectador se sumergen en varios universos imaginarios: campamentos, escenarios de naufragio y una secuencia poética en la que toca el piano bajo frente a una supernova, suspendido en un firmamento de ensueño.

"Cuando recibí la propuesta, la canción me pareció maravillosa. Al ver que trataba el tema de la lectura, estuve pensando cómo podríamos plasmar a nivel estético lo que significa leer. Quisimos hacer unos escenarios muy visuales de lo que podemos ir encontrando en los libros de aventuras", ha dicho Jimmy Llamas.

Para Gonzalo Pinillos, "el videoclip es súper guay y pasan un montón de cosas: por la historia se van intercalando todos los escenarios, mezclando la realidad con la fantasía". "Eso, yo creo, es lo que quiere contar la canción: que a través de la lectura y de toda la cultura puedes dar rienda suelta a la imaginación", ha manifestado.

El videoclip concluye con la imagen de Gonzalo al piano, rodeado por el brillo de las estrellas, "casi suspendido en un limbo poético", ha detallado RTVE.

"Si pudiese quedarme solo con un set sería con el de la acampada, que estoy en una tienda de campaña por la noche. Para mí toda esta experiencia es divertida, pero ese momento me encantó: ¿que estás cansado de cantar porque han pasado muchas horas? Pues, de repente, todo el equipo empieza a tirar papeles por los aires para romper la dinámica", ha confesado el cantante.

En su actuación en Tiflis, el artista contará con la participación de los bailarines Alex Garrido y Daniela Valladolid.